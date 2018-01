Stranica 'Rotten Tomatoes' je slučajno pokopala živog autora

Majstor horor filmova i jedna od legendi žanra, John Carpenter jučer je proslavio svoj sedamdeseti rođendan. No rođendan nije prošao bez problema. Naime, jedna od popularnijih kritičarskih stranica, a možda i najpopularnija, Rotten Tomatoes, ovog je živog autora pokopala u svojoj objavi.

- John Carpenter imao bi danas 70 godina. Proslavimo njegov rođendan gledajući njegovih pet najdražih filmova - napisali su u objavi, koju su u međuvremenu obrisali. No internet sve pamti, pa su se pojavile i fotografije spomenute objave. Jednu takvu vam i donosimo.

Foto: Twitter/Screenshot

Rotten Tomatoes je, kako smo rekli, iznimno brzo izbrisao objavu, a nekoliko sati kasnije su se i ispričali narednim 'tvitom', u kojem su ubacili i referencu na filmove Johna Carpentera.

Sorry for the mix up earlier, the fog was heavy this morning. Happy 70th birthday John Carpenter! pic.twitter.com/k7sCznczl9