Stres test koji mijenja sve! Otto, Renata, Egon i Selma večeras će biti pred teškim izazovom...

'MasterChef' kuhinja večeras ponovno ulazi u stres test. Renatu, Egona, Otta i Selmu čekaju tri zahtjevne faze, a za jednog od njih ovo će biti posljednje kuhanje u 'MasterChefu'.

- Danas u svom drugom stres testu se osjećam dobro. Danas mi sunce sja - reći će Selma, dok će Egon priznati da je pritisak neizbježan: 'Ovo mi je peti stres test. Moglo je biti znatno gore. Što sam imao strah imao sam, sad moram i ja malo biti pomaknut'.

Renata će, u svom stilu, sve okrenuti na šalu: 'Sedmi stres test je već stvarno velika brojka, ali netko mora biti kraljica stres testova.'

Chef Stjepan jasno će ih upozoriti na težinu zadatka koji je pred njima.

- Dobro došli u crvenu zonu MasterChefa. Iz ove zone netko će se vratiti u vašu zajedničku vilu, a netko će je napustiti zauvijek - reći će.

Stres test sastojat će se od tri faze, a večerašnja prva faza donosi kviz znanja koji će razotkriti tko je pratio svaki sat kuhanja, a tko je, kako će reći chef Goran, 'spavao na satu'. Druga faza rezervirana je za izradu toršona prema Goranovom receptu, dok će posljednja donijeti najteži dio: repliciranje Goranovog jela u formatu 'follow the chef'.

Tko će pokazati koncentraciju, tehniku i snalažljivost, a tko će pod pritiskom pokleknuti i napustiti 'MasterChef', gledatelji će doznati večeras na Novoj TV.

