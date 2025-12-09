Obavijesti

Show

Komentari 1
NETKO NAPUŠTA 'MASTERCHEF'

Stres test koji mijenja sve! Otto, Renata, Egon i Selma večeras će biti pred teškim izazovom...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Stres test koji mijenja sve! Otto, Renata, Egon i Selma večeras će biti pred teškim izazovom...
6
Foto: Nova Tv

Četvero kandidata ulazi u crvenu zonu 'MasterChefa', gdje ih večeras čeka stres test u tri faze, a zadatak je replicirati jelo chefa Gorana Kočiša. Samo hladna glava i savršena koncentracija mogu ih odvesti u top 8

'MasterChef' kuhinja večeras ponovno ulazi u stres test. Renatu, Egona, Otta i Selmu čekaju tri zahtjevne faze, a za jednog od njih ovo će biti posljednje kuhanje u 'MasterChefu'.

- Danas u svom drugom stres testu se osjećam dobro. Danas mi sunce sja - reći će Selma, dok će Egon priznati da je pritisak neizbježan: 'Ovo mi je peti stres test. Moglo je biti znatno gore. Što sam imao strah imao sam, sad moram i ja malo biti pomaknut'. 

POMAKNUTA GASTRONOMIJA Kandidati Masterchefa suočili su se s molekularnom kuhinjom: Vrata stres testa su otvorena
Kandidati Masterchefa suočili su se s molekularnom kuhinjom: Vrata stres testa su otvorena

Renata će, u svom stilu, sve okrenuti na šalu: 'Sedmi stres test je već stvarno velika brojka, ali netko mora biti kraljica stres testova.'

Chef Stjepan jasno će ih upozoriti na težinu zadatka koji je pred njima.

- Dobro došli u crvenu zonu MasterChefa. Iz ove zone netko će se vratiti u vašu zajedničku vilu, a netko će je napustiti zauvijek - reći će.

Foto: Nova Tv

Stres test sastojat će se od tri faze, a večerašnja prva faza donosi kviz znanja koji će razotkriti tko je pratio svaki sat kuhanja, a tko je, kako će reći chef Goran, 'spavao na satu'. Druga faza rezervirana je za izradu toršona prema Goranovom receptu, dok će posljednja donijeti najteži dio: repliciranje Goranovog jela u formatu 'follow the chef'.

Foto: Nova Tv

Tko će pokazati koncentraciju, tehniku i snalažljivost, a tko će pod pritiskom pokleknuti i napustiti 'MasterChef', gledatelji će doznati večeras na Novoj TV.

Foto: Nova Tv

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...
BIVŠA MISICA ZA 24SATA

Ivančica Pahor: Pobijedit ću rak zbog svoje majke i kćeri...

Ivančici su nedavno otkrili karcinom limfnih čvorova. Primajući satima kemoterapiju smogla je snage pričati o svojoj borbi
Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'
'Ispunio sam cilj, pobijedio sam sam sebe'

Otto, Selma i Egon završili su u strest testu, a Krunoslav je oduševio žiri u 'MasterChefu'

Kandidati su u samo tri minute morali prikupiti namirnice, a zatim u 60 minuta osmisliti jelo s najmanje tri komponente, u kojima je jedna morala biti upravo tehnika koju su dobili
Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja
ANA MASLAĆ PLENKOVIĆ

Samozatajna supruga premijera Plenkovića uvijek je elegantna: Ovo su njena najbolja izdanja

Premijerova supruga u javnosti se ne pojavljuje često, ali kad ga prati na njegovim putovanjima, uvijek privuče pozornost. U braku su od 2014. godine, a zajedno imaju troje djece

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025