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SVADBENA RASKOŠ

Stručnjak izračunao koliko je koštalo vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea, cifra je šokantna

Piše 24sata,
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Stručnjak izračunao koliko je koštalo vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea, cifra je šokantna
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Foto: Instagram
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Poznati stručnjak je otkrio pozadinu vjenčanja godine: od cijena do izazove proslave Taylor Swift i Travisa Kelcea u Madison Square Gardenu

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Vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea u njujorškom Madison Square Gardenu prozvano je "američkim kraljevskim vjenčanjem", a stručnjaci se slažu da je organizacija takvog spektakla bila pravi pothvat. Dok su uzvanici i javnost bili zadivljeni intimnom atmosferom unatoč grandioznoj lokaciji, iza kulisa se odvijala složena operacija s vrtoglavim troškovima i logističkim izazovima.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
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Foto: Brendan McDermid

Edward Perotti, 60-godišnji dizajner događaja za slavne, s više od tri desetljeća iskustva i preko dvije tisuće organiziranih proslava čija vrijednost premašuje 150 milijuna dolara, detaljno je objasnio za magazin People što je sve potrebno za planiranje vjenčanja ovakvih razmjera. Iako nije osobno radio na ovom vjenčanju, Perotti je organizirao događaje s Arianom Grande i Nickom Jonasom na najpoznatijim svjetskim lokacijama, uključujući Louvre, palaču Versailles i Kineski zid.

Pretvoriti jednu od najpoznatijih svjetskih arena u intimno mjesto za vjenčanje ima svoju cijenu. Na pitanje koliko košta najam stadiona na nekoliko dana, Perotti daje grubu procjenu.

​- Blizu milijun dolara dnevno - odgovorio je.

Madison Square Garden, ahead of a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: Christian Monterrosa

No, to je, kako kaže, tek početak. Golemi troškovi ne staju samo na najmu prostora.

​- Ne dobijete praznu zgradu. Govorimo o zgradi staroj 58 godina koja ima aromu duše New Yorka utisnutu u cement i sjedala. Imate 58 godina mirisa hrenovki, prženih krumpirića i piva prolivenog po podu - slikovito objašnjava Perotti.

Osim same atmosfere arene, operativni izazovi iza scene jednako su zastrašujući. Perotti ističe da većina stadiona posluje sa sindikatima, što donosi dodatni sloj složenosti i troškova.

​- Većina stadiona su sindikalne kuće, morate pregovarati sa sindikatom, s radnicima, i morate ih platiti. Postoji efekt snježne grudve koji automatski dolazi s tim, o čemu većina ljudi ne razmišlja - pojašnjava.

Kada se u obzir uzmu troškovi radne snage, postavljanja pozornice, cvjetnih aranžmana, rasvjete, cateringa, prijevoza i svih elemenata izrađenih po mjeri, Perotti vjeruje da bi ukupni budžet vjenčanja mogao doseći astronomske iznose.

​- To je negdje u rasponu od 35 do 50 milijuna dolara - kaže on.

Expected wedding celebrations for Taylor Swift and Travis Kelce in New York City
Foto: David Dee Delgado

Čak i posluživanje večere za oko tisuću gostiju, koliko ih je bilo na proslavi, predstavlja specifične prepreke u takvom okruženju.

​- Nije me briga kakvog chefa i catering s pet zvjezdica imate. I dalje je logistički izazov posluživati hranu na toj razini, dostaviti je gostima na pravi način i na pravoj temperaturi - tvrdi Perotti.

Ipak, Perotti naglašava da neograničen budžet nije ono što stvara nezaboravan događaj.

NEUGODNJAK? Tko je kome tko na listi gostiju za vjenčanje Taylor Swift?
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​- Skupo ne znači nužno i bolje - kaže.

Umjesto toga, vjeruje da istinski kultne proslave ostavljaju gostima nešto mnogo značajnije od raskošnog dekora. Upravo su to potvrdili i gosti s vjenčanja, poput voditelja Georgea Stephanopoulosa, koji je izjavio kako je teško zamisliti da tako veliko mjesto i vjenčanje s tolikim zvijezdama može djelovati "tako osobno".

​- Uistinu kultni postaju oni događaji o kojima će ljudi pričati kako su se zbog njih osjećali deset ili petnaest godina kasnije. Novac to ne može kupiti. Autentičnost, briga i detalji su ti koji to čine - ističe Perotti.

Prema njemu, najveći izazov nije samo dekoriranje prostora, već stvaranje osjećaja intimnosti.

Madison Square Garden, amid a reported wedding between Taylor Swift and Travis Kelce
Foto: Christian Monterrosa

​- Borite se s podom i s tom apsurdnom visinom stropa koja jednostavno usisava zvuk. Zatim je tu i sama količina baršunastih zastora koja vam je potrebna da omotate sjedala samo da biste ih maskirali i sakrili - objašnjava.

Iskusni dizajner kaže da bi gotovo svaki element morao biti izrađen po mjeri kako bi odgovarao mjerilu prostora.

​- Moj sustav za zavjese sada treba prekriti Brooklynski most. Kako da pronađem toliko crnog baršuna koji se može podići najmanje deset do dvanaest metara kako bi u potpunosti blokirao pogled s poda stadiona na sjedala? - našalio se.

Rasvjeta, kako kaže, postaje jedno od najmoćnijih alata produkcijskog tima u takvim uvjetima.

 *uz korištenje AI-ja
 
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