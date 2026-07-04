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Tko je kome tko na listi gostiju za vjenčanje Taylor Swift?

Piše Maša Mai Čigir,
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Tko je kome tko na listi gostiju za vjenčanje Taylor Swift?
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Foto: Instagram
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Svi bruje o 'Amričkom kraljevskom vjenčanju', a popis uzvanika za neke od njih je kao iz noćne more

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Ovog petka Taylor Swift i Travis Kelce izgovorili su 'sudbonosno da' nakon tri godine veze. Slavlje se odvilo u kultnom Madison Square Gardenu, a na listi uzvanika bili su mnoge zvijezde iz svijeta sporta, mode, filma i glazbe. No, neki od gostiju možda nisu bili toliko sretni što će na slavlju vidjeti svoje bivše partnere ili bivše prijatelje. 

Telegraph je na svome Instagramu objavio detaljne grafike tko je tko na slavlju. Pa tako prvo imamo 'Dunham četvorku' koju čine Lena Dunham koja je Taylorina najbolja prijateljica, Jack Antonoff koji je također jedan od boljih Taylorinih prijatelja, ali i kreativni suradnik, pjevačica Lorde i Jackova supruga Margaret Qualley. Jack i Lena nekad su bili par te su prošli kroz ružan prekid, a pjevačica Lorde je navodno bila umiješana u taj prekid. 

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Zatim imamo Zoe Kravitz koja je jedna od boljih prijateljica Taylor Swift, a Zoe je zaručena za pjevača Harryja Stylesa koji je ujedno i bivši Taylorin partner, no on je jučer nastupao u Londonu pa nije prisustvovao svadbenom slavlju svoje bivše djevojke. 

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Foto: Doug Peters

Zamršena mreža odnosa oko Paula Mescala koji je u vezi s Gracie Abrams koja je prijateljica od Taylor te sudjeluje na njenim turnejama. Paulova bivša djevojka, Phoebe Bridgers, također je Taylorina prijateljica koja sudjeluju s njom na turnejama. 

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Bradley Cooper u vezi je s Gigi Hadid, jednom od boljih prijateljica Taylor Swift, a njegova bivša Suki Waterhouse također je Taylorina prijateljica, a sada je u vezi s  glumcem Robertom Pattinsonom.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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