Stručnjakinja o vrućoj temi iz Love Islanda: Muškarac s više iskustva je faca, žene etiketiraju

Epizoda showa 'Love Island Adria' u kojoj su islanderi otvoreno pričali o broju svojih seksualnih partnera ponovno je otvorila pitanje dvostrukih standarda kada je riječ o muškoj i ženskoj seksualnosti. Velik broj partnerica kod muškarca smatra se normalnim i znači iskustvo, a žene se često vrijeđa na temelju toga.

Upravo o tim dvostrukim standardima i društvenim pritiscima progovorila je stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly, popularna hrvatska spisateljica koje je bila dio RTL-ova sociološkog eksperimenta "Brak na prvu".

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"To što se velik broj seksualnih partnerica kod muškarca često smatra dokazom iskustva i poželjnosti je nešto što se ponavlja već stoljećima. I taj dvostruki standard je posebno težak za ženu jer se seksualnost žene stoljećima puno više povezivala s njezinom vrijednošću. To je nešto što je nametnuto odavno. Žena može biti vrlo brzo svedena na etiketu zbog nečega zbog čega bi muškarac dobio potpuno drugačiju etiketu. I tu se nameće jedan drugi standard za muškarca gdje muškarac ima osjećaj da mora imati određeni broj iskustava kako bi dokazao svoju muškost. Imamo društveni pritisak koji nije potreban, ali koji postoji i koji se nalazi s druge strane", rekla je Sanela za Net.hr.

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"U suštini svega je odgoj, da se drugačije odgajaju muškarci, a drugačije žene, odnosno drugačije djevojčice i drugačije dječaci. To je nešto što se stvara u obitelji. Meni kao milenijalcu su u odrastanju bile ponuđene meksičke sapunice gdje je žena uvijek čedna, a muškarac je taj koji ima puno iskustva i on uvijek bira onu ženu koja je vrlo čedna. Dok bi se pak žena koja nije čedna karakterizirala kao grešnica, zlobna itd. To su nama servirali kao milenijalcima, a žao mi je, što vidim kod mlađih generacija, da je to još uvijek prisutno i to će se jako teško iskorijeniti", dodala je.

Foto: Voyo

Otkrila je i što se krije iza muškarčeve potrebe da zna "body count" partnerice.

"S jedne strane to može biti muškarac koji smatra da žena ima puno više iskustva nego on i da će kroz to iskustvo procjenjivati njega. S druge pak strane, ako ima manje iskustva, onda je manja šansa da će postojati određeni kriterij za njega, kakav je on kao ljubavnik. Također, tu je i okolina. Na primjer, u manjim mjestima ako se zna da je ta žena, recimo, imala više partnera nego on, to može stvarati nekakav pritisak okoline", istaknula je.