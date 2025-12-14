Johnny Štulić iznenadio je publiku novom, modernijom verzijom kultne pjesme 'Bez mene', koja unatoč dodatnim glazbenim elementima i svježem zvuku i dalje zadržava prepoznatljivi duh originala
Štulić 'probudio' kultni klasik: Nova verzija 'Bez mene' je vani!
Johnny Štulić ponovno je privukao pažnju publike - ovog puta objavom osvježene verzije svoje kultne pjesme 'Bez mene', hita s Azrina sedmog albuma Između krajnosti.
Nova verzija donosi dodatne glazbene elemente koji pjesmu čine modernijom, ali zadržavaju prepoznatljivi Štulićev duh. Fanovi su oduševljeni - društvene mreže preplavili su pozitivni komentari, a mnogi kažu kako pjesma zvuči svježe i podsjeća ih zašto su se zaljubili u Štulićevu glazbu.
Pjesma 'Bez mene' i dalje nosi emotivnu snagu originala, s tekstom koji opisuje ljubav, gubitak i borbu da srce nastavi kucati bez voljene osobe:
'Često ljubav tako prelazi
neosjetno preko večeri
U svijetloplavom bojom usana
hladan pogled iznad ramena
i opreznost do novog susreta…'
Obožavatelji i kritičari već sada tvrde da će nova verzija pjesme ponovno osvojiti srca starih i novih generacija, potvrđujući da Štulić i dalje zna kako dirnuti u srce publike.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+