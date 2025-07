Stvorili su himnu generacija, a evo kako je i zbog čega nastala: 'Za sve je kriv Drugi svjetski rat'

U vrijeme kada su zemljom vladali kazetofoni i kazete, Walkmani, vinil ploče i gramofoni, dok su se CD tek počinjali širiti svijetom, nastala je jedna od najpopularnijih pjesama svih vremena “Forever Young”. Njemački synth-pop bend Alphaville tada je bio mladi sastav koji se svega dvije godine probijao u bespućima glazbenih hitova.

Nisu mogli zamisliti da će više od četiri desetljeća kasnije njihov hit vrtjeti na prijenosnim bežičnim uređajima s aplikacijama, da će neki novi klinci kompilirati video uratke s njihovom pjesmom u pozadini i da će njihov spot pogledati na stotine milijuna ljudi.



Foto: Thorsten Samesch

Pjesma „Forever Young” objavljena 27. rujna 1984. kombinira melankoličnu melodiju s dubokim tekstom koji govori o prolaznosti života, mladosti i ljudskoj potrebi da ostane zauvijek mlad – barem u duhu. Iako je u početku postigla umjereni uspjeh na američkim ljestvicama, s vremenom je postala nezaobilazna balada osamdesetih godina i simbol čitave generacije.



- Razdoblje u kojem sam odrastao bilo je općenito rezultat Drugog svjetskog rata. Pedesetih godina prošlog stoljeća mi, djeca još uvijek smo se igrali u ruševinama rata u mom rodnom Herfordu. Kasnije sam shvatio kakvu je groznu, masovno-ubilačku ulogu Njemačka imala u Drugom svjetskom ratu. Zatim su nuklearne sile Amerika i Rusija konsolidirale svoj vojni potencijal da unište cijeli planet. Uslijedili su Korejski rat, Kubanska raketna kriza, ustanci u Mađarskoj i Čehoslovačkoj, koje su Rusi ugušili, Vijetnamski rat – i odjednom je izmišljeni sukob između Istoka i Zapada postao stvarna i smrtonosna mogućnost. Sve je to visjelo nad nama poput tamnog oblaka i određivalo moj stav prema životu. To se manifestiralo na mnogo razina – primjerice u filmovima o Jamesu Bondu, vijestima, u društvenim pokretima poput mirovnog pokreta u Njemačkoj, hipijima, pop-glazbi i Woodstocku. To je bila kao pozadinska buka postojanja – ispričao je frontmen Marian Gold.

Foto: Thorsten Samesch





Do početka srpnja "Forever Young" je na Na Spotifyju premašila milijardu slušanja. Svakodnevno se sluša preko 869.000 dnevno. I dalje među najpopularnijim retro hitovima na streaming servisima poput Apple Musica, Deezera i Amazon Musica.

Korištena je u brojnim filmovima, serijama poput: Napoleon Dynamite, It's Always Sunny in Philadelphia, The Carrie Diaries, 30 Rock... Osim toga koristili su je i u brojim reklamama i reklamama kao što je Tourism New Zealand, modne i luksuzne marke, školske mature, digitalni foto-albumi i nostalgijska kampanje.





Platforme na kojima odrastaju današnje generacije, od kojih malo tko i zna bez googla koliko je stara ova stvar, masovno se služe pjesmom "Forever young" u svojim videozapisima osobito na TikToku i YouTube Shortsima. Ondje je pjesma doživjela viralnu renesansu posebice u videima koji koriste AI efekte za „pomlađivanje“.

Foto: Thorsten Samesch





Punih 40 godina od svog nastajanja pjesma je doživjela ponovni procvat popularnosti. Na TikToku je korištena u stotine tisuća videa, često u emocionalnim, nostalgičnim i generacijskim objavama. Ušla je na TikTok Billboard Top 50 kao jedna od najpopularnijih retro pjesama.



A lani je objavljen je službeni remiks u suradnji s Davidom Guettom i Ava Max, koji je ušao na top-ljestvice u Njemačkoj, Nizozemskoj, pa čak i SAD-u.

Foto: THORSTEN SAMESCH





Njemačke ikone synth-popa, bend Alphaville, proslavljen po hitovima 'Forever Young' i prvom singlu 'Big in Japan', koji im je otvorio put ka svjetskoj slavi, povodom više od četiri desetljeća postojanja i u sklopu svoje turneje, 5. rujna stižu na Zagrebački velesajam. Osnovali su ga Marian Golda, Bernharda Lloyda i Frank Martensa (1982.), bend je u svjetskoj glazbi osamdesetih godina ostavio neizbrisiv trag prožet nostalgičnim melodijama i futurističkim zvukom, koji i danas osvaja srca svih generacija.