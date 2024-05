Šukerovu bivšu fotografirali na poseban dan: Nije mogla sakriti sreću i oduševljenje u Madridu

Španjolsku novinarku, voditeljicu i glumicu Anu Garciu Obregon (69) snimili su nedavno fotografi na vjenčanju njezinog brata Javiera Garcije Obregona u Madridu. Privukla je poglede u zelenoj suknji i sakou, a osmijeh nije skidala s lica.

Ana je i dalje najpoznatija po vezi s bivšim nogometašem i bivšim predsjednikom HNS-a Davorom Šukerom (56), koji je tad bio zvijezda Reala. Upoznao ju je 1996., kad je došao u Madrid. Iduću godinu postalo je poznato da su zajedno. Ona se preselila u njegovu veliku kuću u sjevernom predgrađu La Moraleja, gdje žive bogati ljudi, a u tom naselju i danas živi.

Javier Garcia Obregon And Eugenia Gil Give Themselves The Yes I Want Surrounded By Friends And Relatives, Madrid, Spain - 01 May 2024 | Foto: Profimedia

U prosincu te godine mediji su objavili vijest da će Šuker u paru s Anom Obregon voditi televizijski program ulaska u Novu godinu. To je u Španjolskoj veliki događaj.

Emisija okupi milijune ljudi

Milijuni ljudi sjede pred televizorom s grožđem u rukama, a kad sat na glavnom madridskom trgu Puerta del Sol počne otkucavati ponoć, gledatelji gutaju po zrno grožđa. Dvanaest otkucaja sata i dvanaest progutanih zrna označavaju uspješnih dvanaest mjeseci u nadolazećoj godini.

Javier Garcia Obregon And Eugenia Gil Give Themselves The Yes I Want Surrounded By Friends And Relatives, Madrid, Spain - 01 May 2024 | Foto: Profimedia

Obregon je trebala treću godinu zaredom voditi taj program s glavnog trga na javnoj televiziji TVE. No nije se znalo tko će joj biti partner. Kad se saznalo da će to biti njezin dečko, nogometaš Real Madrida, tabloidi su ih danima pratili. No sredinom prosinca Obregon je rekla 'Ne' sudjelovanju, i to zato što je Šuker odbio.

- Nije to njegov svijet. On nije voditelj pa ne želi to, a ja ću radije biti s njim za doček - rekla je tad 42-godišnja Obregon.

- Znam da to nije baš dobro sjelo televiziji TVE, no ovo će biti prva godina da se odmaram. Neće me uspjeti nagovoriti jer nije riječ o novcu. Davorov rođendan je 1.siječnja a ja tada želim biti s njim - dodala je.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL/Privatni album

Šuker je te noći napunio 29 godina. Prvotno mu se bila svidjela zamisao da vodi program, ali u tom trenutku nije razmišljao o mogućim posljedicama.

- Još uvijek ne poznaje dovoljno Španjolsku da bi znao kako ovdje ne opraštaju učiniš li greškun - objasnila je Obregon njegovo odustajanje.

Veza kuluminirala prilikom romantične večeri

Njihova veza se protegnula na nešto više od tri godine, a mogla je kulminirati prilikom jedne romantične večere. Šuker, golgeter 'kraljevskog kluba', zaprosio je voditeljicu tako što joj je ubacio prsten u čašu s vinom.

- Skoro pa su trebala doći ambulantna kola jer mi je prsten bio zapeo u grlu - ispričala je kasnije Obregon.

FILE PHOTO: Obregon poses during a photocall after her arrival at the second Premios Platino Ibero-American Film Awards in Marbella | Foto: JON NAZCA/REUTERS

To je bilo kad je Šuker napuštao Real Madrid u ljeto 1999. potpisavši ugovor s londonskim Arsenalom. Obregon bi u slučaju pristanka morala otići u London, a u Madridu je njen sin Aless navršio šest godina.

- Kada je Davor otišao u Englesku, ja sam morala izabrati. Pratiti ga, postati suprugom Davora Šukera i zasnovati obitelj s njim. Ili pak ostati u svom poslu, za koji sam se borila čitav život te ne odvajati svog sina od oca - rekla je Obregon.

Zagreb: Predsjednik HNS-a Davor Šuker održao konferenciju nakon održane izborne skupštine HNS-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

Šuker je postao igračem Arsenala, a ona ostala u Madridu. Razišli su se bez ikakvih kontroverzi i svađe.