Obavijesti

Show

Komentari 0
POVRATAK U PROŠLOST

HRT kroz novi serijal oživljava zlatno doba televizije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
HRT kroz novi serijal oživljava zlatno doba televizije
4
Foto: HRT arhiv

Dokumentarni ciklus 'Okvir za sjećanja' snimljen je povodom velikih obljetnica Hrvatskoga radija i Hrvatske televizije, vraća gledatelje u vrijeme emisija poput Kviskoteke, Jadranskih susreta i TV magazina

Hrvatska radiotelevizija dvije velike obljetnice, 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije, obilježava novim dokumentarnim ciklusom „Okvir za sjećanja“. Riječ je o serijalu od deset polusatnih epizoda koje će gledatelje podsjetiti na neke od najpoznatijih emisija nekadašnje Televizije Zagreb iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.

U fokusu su legendarni televizijski formati poput Kviskoteke, Jadranskih susreta, Stereovizije i TV magazina, emisija koje su obilježile generacije gledatelja. Serijal donosi rijetko prikazivane arhivske snimke te svjedočanstva autora, voditelja i suradnika koji su sudjelovali u njihovom stvaranju, javlja HRT.

Uz podsjećanje na same emisije, dokumentarni ciklus otkriva i priče o njihovom nastanku, idejama koje su stajale iza njihova koncepta, razlozima njihove velike popularnosti, ali i brojnim kontroverzama koje su pratile televizijski život tog vremena. „Okvir za sjećanja“ tako postaje svojevrsno putovanje u razdoblje koje je snažno obilježilo razvoj televizije i kulturnog života u Hrvatskoj.

Foto: HRT arhiv

Autor projekta Hrvoje Ivanković ističe kako je ideja za serijal nastala upravo povodom velikih obljetnica HRT-a, no naglašava da emisija nije zamišljena kao klasični prigodni program.

- Ideja je vezana zapravo izravno uz ovogodišnju obljetnicu HRT-a. Međutim, iako emisija je prigodna, rekao bih da nije prigodničarska jer smo doista pokušali dati jednu vrlo živu sliku emisija koje portretiramo. Riječ je o portretima deset poznatih, popularnih, a dijelom, mogao bih reći, i antologijskih, kultnih emisija Hrvatske televizije, odnosno Televizije Zagreb – rekao je Ivanković gostujući u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Važnu ulogu u realizaciji serijala imao je i montažer Miljenko Baričević, dugogodišnji djelatnik Hrvatske televizije.

- Budući da na televiziji radim skoro 35 godina, neke stvari i neke ljude sam znao od prije, i da bismo vodili u budućnost, moramo voljeti povijest. Vide se ti počeci televizije i način na koji su počinjali i taj entuzijazam. Pomogao sam maksimalno koliko sam mogao - rekao je Baričević.

Jedan od najvećih izazova pri izradi serijala bio je nedostatak cjelovitih arhivskih materijala. Mnoge emisije, naime, sačuvane su tek u fragmentima. Unatoč tim ograničenjima, autori su pokušali rekonstruirati atmosferu i duh tih emisija, oslanjajući se na arhivske zapise i svjedočanstva ljudi koji su u njima sudjelovali.

Foto: HRT arhiv

Tijekom istraživanja ekipa je naišla i na brojna iznenađenja.

– Svaka emisija donijela je nešto neočekivano. Primjerice, kod Jadranskih susreta iznenadila me količina nesuglasica, pa čak i skandala koji su ih pratili. S druge strane, emisija Film, teatar… Saše Zalepugina imala je toliko ekskluzivnih sadržaja da je to iz današnje perspektive gotovo nezamislivo. Tu je, primjerice, bio spektakularan intervju Silvije Luks s Elizabeth Taylor i Richardom Burtonom tijekom snimanja filma Sutjeska – prisjeća se Ivanković.

Serijal započinje epizodom posvećenom Jadranskim susretima, dok završava pričom o emisiji Stereovizija, najmlađoj među onima koje su autori obradili.

Foto: Fran Hitrec

– Najstariji program u serijalu je dokumentarni ciklus Smjerom putokaza Mire Mahečića iz razdoblja od 1965. do 1967. godine. Uvrstili smo i emisiju o zabavno-glazbenom programu TV magazin, koji se počeo emitirati još 1960., no iz najranijih godina gotovo ništa nije sačuvano jer je emisija išla uživo – kaže Ivanković.

U serijalu će se pojaviti i brojni legendarni voditelji i autori Hrvatske radiotelevizije, ali i ljudi koji su stajali iza produkcije tih emisija.

Prva epizoda serijala „Okvir za sjećanja“ bit će prikazana u utorak, 17. ožujka u 20.45 sati na Prvom programu HTV-a. Reprize su planirane i na Drugom i Trećem programu, a posljednja epizoda emitirat će se posljednjeg utorka u svibnju.

'A OSCARA DOBIVA...' HRT prikazuje filmove koji su osvojili Oscara: Evo rasporeda
HRT prikazuje filmove koji su osvojili Oscara: Evo rasporeda

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad
DRAMATIČNA EPIZODA

Večeras u seriji 'Divlje pčele' slijedi najbolniji trenutak dosad

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.
Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...
DAO MU SAVJET

Žera o Jozinoviću: Trebao je sve što ima uložiti u 10 pjesama pa tek onda puniti dvorane...

Rekao je kako on ne poznaje njegovu muziku, ali i kako je lijepo da je Jozinović stvorio svoje ime. Osvrnuo se i na otkazani koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu
FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Evo kako sada izgleda Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone 'Života na vagi'

Alina Pantseyeva ostala je upisana u povijest 'Života na vagi' kao prva žena koja je osvojila pobjedu. Njezina impresivna transformacija tijekom osme sezone privukla je veliku pozornost gledatelja, a rezultati koje je postigla postavili su i rekord u emisiji. Alina i danas trenira i kilažu drži pod kontrolom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026