HRT kroz novi serijal oživljava zlatno doba televizije

Hrvatska radiotelevizija dvije velike obljetnice, 100 godina Hrvatskoga radija i 70 godina Hrvatske televizije, obilježava novim dokumentarnim ciklusom „Okvir za sjećanja“. Riječ je o serijalu od deset polusatnih epizoda koje će gledatelje podsjetiti na neke od najpoznatijih emisija nekadašnje Televizije Zagreb iz 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća.

U fokusu su legendarni televizijski formati poput Kviskoteke, Jadranskih susreta, Stereovizije i TV magazina, emisija koje su obilježile generacije gledatelja. Serijal donosi rijetko prikazivane arhivske snimke te svjedočanstva autora, voditelja i suradnika koji su sudjelovali u njihovom stvaranju, javlja HRT.

Uz podsjećanje na same emisije, dokumentarni ciklus otkriva i priče o njihovom nastanku, idejama koje su stajale iza njihova koncepta, razlozima njihove velike popularnosti, ali i brojnim kontroverzama koje su pratile televizijski život tog vremena. „Okvir za sjećanja“ tako postaje svojevrsno putovanje u razdoblje koje je snažno obilježilo razvoj televizije i kulturnog života u Hrvatskoj.

Foto: HRT arhiv

Autor projekta Hrvoje Ivanković ističe kako je ideja za serijal nastala upravo povodom velikih obljetnica HRT-a, no naglašava da emisija nije zamišljena kao klasični prigodni program.

- Ideja je vezana zapravo izravno uz ovogodišnju obljetnicu HRT-a. Međutim, iako emisija je prigodna, rekao bih da nije prigodničarska jer smo doista pokušali dati jednu vrlo živu sliku emisija koje portretiramo. Riječ je o portretima deset poznatih, popularnih, a dijelom, mogao bih reći, i antologijskih, kultnih emisija Hrvatske televizije, odnosno Televizije Zagreb – rekao je Ivanković gostujući u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Važnu ulogu u realizaciji serijala imao je i montažer Miljenko Baričević, dugogodišnji djelatnik Hrvatske televizije.

- Budući da na televiziji radim skoro 35 godina, neke stvari i neke ljude sam znao od prije, i da bismo vodili u budućnost, moramo voljeti povijest. Vide se ti počeci televizije i način na koji su počinjali i taj entuzijazam. Pomogao sam maksimalno koliko sam mogao - rekao je Baričević.

Jedan od najvećih izazova pri izradi serijala bio je nedostatak cjelovitih arhivskih materijala. Mnoge emisije, naime, sačuvane su tek u fragmentima. Unatoč tim ograničenjima, autori su pokušali rekonstruirati atmosferu i duh tih emisija, oslanjajući se na arhivske zapise i svjedočanstva ljudi koji su u njima sudjelovali.

Foto: HRT arhiv

Tijekom istraživanja ekipa je naišla i na brojna iznenađenja.

– Svaka emisija donijela je nešto neočekivano. Primjerice, kod Jadranskih susreta iznenadila me količina nesuglasica, pa čak i skandala koji su ih pratili. S druge strane, emisija Film, teatar… Saše Zalepugina imala je toliko ekskluzivnih sadržaja da je to iz današnje perspektive gotovo nezamislivo. Tu je, primjerice, bio spektakularan intervju Silvije Luks s Elizabeth Taylor i Richardom Burtonom tijekom snimanja filma Sutjeska – prisjeća se Ivanković.

Serijal započinje epizodom posvećenom Jadranskim susretima, dok završava pričom o emisiji Stereovizija, najmlađoj među onima koje su autori obradili.

Foto: Fran Hitrec

– Najstariji program u serijalu je dokumentarni ciklus Smjerom putokaza Mire Mahečića iz razdoblja od 1965. do 1967. godine. Uvrstili smo i emisiju o zabavno-glazbenom programu TV magazin, koji se počeo emitirati još 1960., no iz najranijih godina gotovo ništa nije sačuvano jer je emisija išla uživo – kaže Ivanković.

U serijalu će se pojaviti i brojni legendarni voditelji i autori Hrvatske radiotelevizije, ali i ljudi koji su stajali iza produkcije tih emisija.

Prva epizoda serijala „Okvir za sjećanja“ bit će prikazana u utorak, 17. ožujka u 20.45 sati na Prvom programu HTV-a. Reprize su planirane i na Drugom i Trećem programu, a posljednja epizoda emitirat će se posljednjeg utorka u svibnju.