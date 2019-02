Šumadinac bi htio suradnju: 'Severina mrda za sve pare'

Nakon što je objavio pjesmu ‘Autotune’ Zoran Petrović Šumadinac govori da je Balkan poludio za njegovim novim hitom.

- Prvih milijun slušatelja pjesme dobio sam samo nakon tri ili četiri dana od objave pjesme - objasnio je astrolog i novinar kojeg negativni komentari ne mogu iznenaditi.

Smatra kako ga slava do sada ipak ‘nije udarila’ u glavu što dokazuje i činjenica da unatoč brojnim obavezama nije odustao od redovitog odlaska na posao u pozivnom centru.

- Isti sam kao i prije četiri godine, jedino što se promijenilo naravno je jako puno obaveza. Preko dana radim u pozivnom centru, popodne i navečer su tu snimanja i gostovanja, samo mi sna nedostaje, ništa drugo - kaže nam Šumadinac. Često ga obožavatelji zovu na posao i dijele mu razne komplimente.

[video: 1204227 / Zoran Šumadinac o ljubavi, sinu, kuhanju, stajling]

- Na kraju razgovora znaju reći da mi je pjesma super - rekao je astrolog i dodao je:

- Mislim da ljudi znaju da pričaju s najvećom balkanskom zvijezdom - smatra.

Foto: club ritz

Kako i u svojoj pjesmi govori “Zove me Europa, zove me cijeli svijet, a ja pravim preokret” i pitao je “Pa zar me ne zove Europa?”.

- Prošli vikend bio sam u Beogradu, a ovaj petak u Zagrebu u klubu Ritzu gdje je bila fantastična atmosfera, klub je bio prepun, mislim da je njih stotinjak ostalo vani - objasnio je i dodao kako ga čeka i Salzburg, Bern, ali i brojni drugi europski gradovi.

Ipak, Zokija ništa ne raduje kao moguća suradnja sa Severinom Kojić (46) i Jelenom Karleušom (40).

- Ja bi to mogao ostvariti - uvjeren je pjevač. Priznao je da i privatno sluša Severinu te da je bio i na jednom njezinom nastupu. Smatra kako pjevačica vrlo dobro izgleda te da je energična i da zna što želi.

- Mrda za sve pare - kaže pjevač.

Komentirao je i porno aferu koja je zadesila Karleušu.

- Od samog početka govorio sam da kad su se Karleuši događale te okolnosti Merkur je bio u nezavidnom položaju i zbog toga se sve to izdogađalo. I kao što sam rekao prije nekih 20 dana, da će se situacija kroz nekih tjedan dana smiriti, što i je. Jelena ide jačim stazama ove godine nego prethodne - objasnio je.

Kao i njegove najdraže pjevačice, i Zoran ima osebujan modni izričaj, kojeg sam smišlja.

- Ujutro više volim ležernu odjeću, a popodne i navečer volim izgledati fino. Sam radim sve i mislim da nema potrebe za stilistom jer nitko ne može da ugodi ono što ja mislim da treba. Sam se oblačim, ali dozvolim da me druge skidaju - otkrio je Zoran. Sebe smatra jedinstvenim i posebnim na čitavoj glazbenoj sceni.

- Mislim da nikoga ne kopiram po odijevanju, po scenskom nastupu, po vokalu. Apsolutno sam jedinstven za sada - objašnjava. Osim što voli sam birati modne kombinacije, jednako se dobro snalazi i u kuhinji. - Apsolutno sam spretan u kuhinji i mogu da idem u izazov s bilo kojom ženom - kaže Zoki i otkiva nam svoje adute kada su u pitanju njegovi omiljeni specijaliteti koje priprema.

- Janjetina ispod peke, sarma i naravno volim eksperimentirati s tjesteninama - rekao je pjevač.

Kada bi se netko pak dohvatio njegovog mobitela, Zoki bi se i u takvoj situaciji vrlo lako znao snaći.

- Mogli bi svašta pronaći na mom mobitelu, ali ja se neću buniti zato što nemam problem s tim - otkrio je Šumadinac. Svoj hit u zagrebačkom klubu premijerno je izveo i na ruskom jeziku, a za takvu verziju priprema i spot.

No da mu ‘Autotune’ ne bi ostao jedini hit, priprema i tri nove pjesme.

- Jedna izlazi u travnju, druga u svibnju i siguran sam da će ta biti hit ovog ljeta - izjavio je pjevač. Zadovoljan je svojim angažmanom, a cijene njegovih nastupa će, kako smatra, tek s vremenom će ‘skočiti’.

- Meni i mom timu najvažnije je da ljudima donesemo osmijeh, hoće li to biti podrugljiv ili pozitivan nije važno, važno je da se nasmiju - zaključio je Šumadinac.