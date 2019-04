Zoran Šumadinac: Doživio sam kliničku smrt i vidio svog oca

Zoran Petrović Šumadinac podigao je 'prašinu' na internetu pjesmom 'Autotune' koju je za tri mjeseca regledalo više od 13 milijuna ljudi.

Osim što se bavi pjevanjem, Šumadinac se predstavlja i kao ezoteričar i parapsiholog. Ljude, kako kaže, liječi magijom, čisti im aure i predviđa budućnost, a te moći donijele su mu, tvrdi, njegove tri kliničke smrti koje je preživio i svjetleći ljudi koje je tom prilikom vidio.

- Tri puta sam napustio svoje tijelo i otišao u drugu dimenziju. Većina to povezuje s nebom, podzemljem i Bogom, a po mojoj logici ono što sam vidio ne spada u te kategorije. Bio sam u paralelnom svijetu - rekao je Šumadinac u intervjuu za 'Dobro jutro Srbija'.

Zoran je, kako kaže, imao srčanih problema, ali to nije znao sve do svoje prve kliničke smrti. Imao je samo 19 godina i bio je praznik. Dodaje, kako je kliničku smrt doživio tri puta i to uvijek na neki blagdan.

- Prvi put bilo je kratko, otprilike deset minuta i vratila me neka vrsta duše. Treći put sam vidio svog oca i nisam htio napustiti taj svijet. Moja sestra umrla je još dok je bila djevojčica. Dok sam bio u tom paralelnom svijetu, netko me je uhvatio za majicu. Tu je bila jedna djevojčica - prisjetio se Zoran.

Osim toga, Zoran, kako kaže, može i čitati sudbinu, vidjeti bolesti, ali ima i utjecaj magije, nakon čega iscjeljuje molitvama, tamjanom, bosiljkom i amajlijama

- Mogu predvidjeti nečiju bolest i pet do sedam godina unaprijed. Osjećam to sa svakim čovjekom kojeg sretnem. Zbog toga su me proglasili 'živim skenerom Balkana' - rekao je Petrović za Telegraf.rs, a na pitanje tko ga je to proglasio odgovorio je 'ezoteristi'.