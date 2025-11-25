Obavijesti

NJEŽNOST I SNAGA

'Šumi, šumi javore': Saša Lozar je predstavio interpretaciju balade koja dira u dubinu duše

Piše 24sata,
'Šumi, šumi javore': Saša Lozar je predstavio interpretaciju balade koja dira u dubinu duše
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Pjesma nosi i posebno značenje u Sašinoj karijeri – upravo je 'Šumi, šumi javore', uz 'Molitvu za Magdalenu', obilježila njegove same početke davne 2003. godine, kada je svojom interpretacijom osvojio srca publike

Nakon niza uspješnih glazbenih izdanja, jedan od najprepoznatljivijih vokala domaće glazbene scene, Saša Lozar, donosi novu emotivnu priču – baladu 'Šumi, šumi javore', pjesmu koja dodiruje dubine osjećaja i podsjeća nas da prava ljubav ostavlja trag čak i onda kada se čini da je izgubljena. Ova romantična skladba prožeta je nježnošću i snagom – opisuje ljubav koja prolazi kroz svoja iskušenja, ali i dalje ostaje plemenita, tiha i dostojanstvena.

'Šumi, šumi javore' simbolizira tišinu nakon oluje, trenutak kada srce prihvaća prolaznost, ali ne prestaje osjećati. Pjesma nosi i posebno značenje u Sašinoj karijeri – upravo je 'Šumi, šumi javore', uz 'Molitvu za Magdalenu', obilježila njegove same početke davne 2003. godine, kada je svojom interpretacijom osvojio srca publike i postavio visoke standarde koji su ga pratili kroz daljnju glazbenu afirmaciju. Danas, s odmakom vremena i umjetničkom zrelošću, Saša Lozar vraća se toj priči s novom emocijom i iskustvom koje samo godine mogu donijeti.

Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Spot za pjesmu snimljen je u prelijepom Vukovaru, na pomno odabranim lokacijama koje same po sebi nose snažnu simboliku i ljepotu. Šuma Adica, Vodotoranj, Gradski muzej Vukovar, okolica Vukovara i rijeka Dunav postali su pozornica jedne vizualne čarolije, dok je jesen svojim bojama savršeno zaokružila emociju i toplinu pjesme. Spot potpisuje poznata hrvatska umjetnica Mare Milin, čiji je prepoznatljiv umjetnički pristup unio posebnu atmosferu i dubinu u svaki kadar – spojivši prirodu, emociju i simboliku u jedinstveno vizualno iskustvo. Autorski tim koji je zaslužan za novo ruho ovog glazbenog dragulja, izvorno djela Miroslava Škore, čine vrhunski hrvatski glazbenici koji su svirali na pjesmi, te glazbeni producent i aranžer Ivan Popeskić.

Sašin prepoznatljiv vokal, profinjena produkcija i umjetnička vizija čine 'Šumi, šumi javore' pjesmom koja spaja prošlost i sadašnjost, nostalgiju i novi početak — priču o ljubavi ispričanu srcem, glasom i slikom.

