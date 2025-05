Sunce, more i dupini! Marinela iz 'Gospodina Savršenog' uživa na egzotičnim Maldivima...

Marinela Grljušić, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', uživa na jednoj od najljepših tropskih destinacija na svijetu, Maldivima. Na svom Instagram profilu podijelila je niz prizora iz vile u kojoj boravi s prijateljicama. Pokazala je i razna jela u kojima uživa, među kojima su svježe voće, morski specijaliteti i egzotične slastice.

No, ono što je najviše oduševilo njezine pratitelje bio je izlazak sunca koji je dočekala na brodu - u društvu dupina!

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Šime Elez je u finalu showa 'Gospodin Savršeni' odabrao Vanju Stanojević, pa je Marinela tako završila drugoplasirana. Iako je show završio prije nekoliko tjedana, tek sada se 'raspetljavaju' komplicirani odnosi među kandidatkinjama. Marinela je nedavno otkrila da je postala toliko dobra s Barbarom u showu da i žive sada zajedno. No, neke su je baš razočarale.

- Najviše su me razočarale Ana i Mia. Plačljivica Ana, koja je suzama i poljupcima htjela doći do određenog mjesta, a i uz to je voljela puno ogovarati i izdati djevojke - ispričala je Marinela u podcastu 'Spill The Tea', prenosi RTL.

Foto: Instagram

Marinela se zatim dotaknula 'prespavanca' kod Šime.

- S njime sam do šest ujutro razgovarala, popodne je došao na cocktail party, ona ga je povukla za rukav i rekla mu da ja nisam iskrena. Što ti misliš da je dečko šašav pa ne vidi iz kojeg sam ja razloga došla? Proveli smo 24 sata skupa. Ti ako si imalo socijalno osviještena osoba možeš nakon 15 minuta vidjeti tko je kakva osoba. Je li dobar ili loš čovjek, koji su mu ciljevi i planovi, kakvog je karaktera, a što tek doznaš za 24 sata? - rekla je.

Foto: RTL

Istaknula je kako su si neko vrijeme bile dobre, ali zatim su odnosi zahladili.

- Na kraju se dogodilo to da tko pod drugim jamu kopa, sam u nju pada. Razočaralo me to jer smo cijelo vrijeme bile u redu, smješkale smo se, nije mi ništa rekla u lice. Cmizdravica Ana, taj mi je naziv simpatičan za nju - rekla je.