Supermodel Bianca Balti vodila Sanremo nakon kemoterapije

Supermodel Bianca Balti (40) pojavila se na drugoj večeri Sanrema, talijanskog izbora za pjesmu Eurovizije. Svojom pojavom oduševila je gledatelje jer je Balti nedavno objavila da je gotova s kemoterapijom na koju je išla nakon što su joj dijagnosticirali rak jajnika prošle godine.

Balti je jedna od voditeljica festivala, a ovih dana objavila je i emotivnu objavu na društvenim mrežama povodom Svjetskog dana borbe protiv raka koji se obilježava 4. veljače.

Foto: PROFIMEDIA

- To je uvijek bio samo običan dan na koji bi me podsjetile objave na društvenim mrežama, iako mi je teta umrla od raka dojke kada je imala 39 godina, a mojoj majci je prije par godina dijagnosticiran mijelom. I bez obzira na moju vlastitu dijagnozu iz 2021. koja je pokazala da nosim gen BRCA1 zbog kojeg sam 2022. otišla na preventivnu duplu mastektomiju. Rak nije mogao zaokupirati moje misli, kamoli moje tijelo - započela je Bianca svoju objavu početkom ovog mjeseca.

- Sve do 8. rujna 2024. godine, dana kada je rak, specifično rak jajnika, došao u moj život. Bio je kao smrtna kazna. Krenula sam na putovanje s kemoterapijom 14. listopada i trajao je sve do 27. siječnja i, začudo, tijekom ovih nekoliko mjeseci, osjećala sam se življe nego ikada prije. Više nisam uzimala svoj život zdravo za gotovo. Bila sam jako zahvalna. Sve je počelo izgledati kao blagoslov - poručila je.

Foto: Rocco Spaziani

- Bilo je teško, ali nije sasvim gotovo još. No, nikada ne bih birala ni jedan drugi put. Kažu: 'Što vas ne ubije, ojača vas', no iz svog iskustva mogu reći - zbog onog što me nije ubilo, zavoljela sam život puno više - zaključila je Balti.

Bianca je otkrila u rujnu prošle godine da joj je dijagnosticiran rak, i to nakon što je završila u bolnici zbog strašnih bolova u trbuhu.

Ljepotica ima dvoje djece, kćer Matilde (17) koju ima s bivšim suprugom Christianom Lucidijem, a s kojim je bila u braku od 2006. do 2010. godine. Ponovno se udala 2016. godine, a ona i suprug Matthew McRa imaju kćer Miu (9).