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Stiže nova sezona Supertalenta

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Stiže nova sezona Supertalenta
Foto: Nova TV
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Pozornica „Supertalenta“ spremna je za nove kandidate koji će pred žiri donijeti talente, vještine i nastupe kakve je teško zaboraviti.

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Pozornica „Supertalenta“ spremna je za nove kandidate koji će pred žiri donijeti talente, vještine i nastupe kakve je teško zaboraviti. Nova sezona najpopularnijeg talent showa počinje u nedjelju 27. rujna na Novoj TV, a prva epizoda bit će dostupna već dan ranije na platformi Nova Play. Od neobičnih i neočekivanih točaka do nastupa koji će ostaviti žiri bez riječi, nova sezona donosi kandidate koji jedva čekaju pokazati što znaju i izboriti svoje mjesto u nastavku natjecanja.

Foto: Nova TV

O njihovim sudbinama odlučivat će dobro poznati četveročlani žiri: Davor Bilman, Maja Šuput, Fabijan Pavao Medvešek i Martina Tomčić, koji će i ove sezone svojim komentarima, reakcijama i odlukama oblikovati put kandidata kroz natjecanje. Koliko će biti strogi u ocjenjivanju i kojim će se kriterijima voditi, otkriva Fabijan Pavao Medvešek: „Za mene nastup ne počinje tek kada kandidat stane na zvijezdu. Mi gledamo i njegov dolazak, komunikaciju s nama, način na koji odgovara na pitanja i kako se ponaša u cijeloj toj situaciji. Sve to zajedno daje sliku o osobi koja stoji ispred nas“, kaže Fabijan Pavao Medvešek.

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Upravo osobnost kandidata jedna je od stvari koju Martina Tomčić prvo primijeti. „Uz osobnost, najbitniji su svakako prava emocija i talent. Ali ono što me jednako osvaja je onaj twist moment, a to je kad osobnost ne najavljuje i ne nagovješćuje ono što ćemo vidjeti. To mi je možda čak i najdraže“, ističe članica žirija.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Kandidatima će važnu podršku pružati i voditeljski dvojac Frano Ridjan i Igor Mešin, koji će ih pratiti prije i nakon nastupa te biti uz njih u trenucima najveće treme, uzbuđenja, veselja i iščekivanja odluke žirija. 

Kroz deset audicijskih epizoda gledatelji će upoznati čak 95 kandidata, među kojima je najmlađi šestogodišnjak, dok najstariji kandidat ima 74 godine. Različite generacije, karakteri i talenti još će jednom pokazati da za nastup na pozornici „Supertalenta“ nema dobne granice. Tko će svojim talentom oduševiti žiri, tko će šokirati publiku, a čiji će nastup postati jedan od onih o kojima će se dugo pričati, ne propustite pratiti u nedjelju, 27. rujna na Novoj TV, a dan prije na Nova Play!

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