Suprug ju je tukao, pobjegla je od njega s 36 centi u džepu, a onda joj je karijera procvjetala

Anna Mae Bullock, svima poznatija kao Tina Turner, žena čiji je glas prkosio gravitaciji, a životna priča nadahnjivala generacije, danas bi slavila svoj rođendan. Iako nas je napustila u svibnju 2023. godine nakon duge bolesti u svom domu u blizini Züricha, njezina ostavštima, energija i glas koji je 'tresao dvorane i duše ostaju vječni.

Kraljica rock'n'rolla, kako su je s pravom nazivali, ostavila je iza sebe karijeru koja se protezala kroz pet desetljeća, prodavši više od 180 milijuna albuma i osvojivši ukupno 12 Grammyja. No put do trona bio je sve samo ne lak.

Od branja pamuka do svjetskih pozornica

Rođena 1939. godine u malenoj bolnici u Brownsvilleu, a odrasla u ruralnom mjestu Nutbush u američkoj saveznoj državi Tennessee, Tina je odrasla u skromnoj obitelji koja se bavila napoličarenjem. Kao djevojčica je i sama radila na poljima, berući pamuk kako bi pomogla obitelji. Djetinjstvo joj je bilo obilježeno nestabilnošću.

Roditelji su se često svađali, a majka ju je napustila kada je imala samo deset godina. Nedugo nakon toga otišao je i otac, ostavivši Tinu i njezinu sestru da ih odgaja baka. Upravo je u tim ranim godinama, pjevajući u crkvenom zboru baptističke crkve Spring Hill i penjući se po drveću, mlada Anna Mae razvijala svoju sirovu energiju.

Nakon preseljenja u St. Louis kao tinejdžerica, sudbina ju je spojila s Ikeom Turnerom i njegovim bendom Kings of Rhythm. Iako je isprva bila samo promatračica u publici, njezin nevjerojatan vokal osigurao joj je mjesto za mikrofonom. Pjesma 'A Fool in Love' iz 1960. godine lansirala ih je na ljestvice, a duo Ike & Tina Turner postao je poznat po svojim eksplozivnim nastupima uživo. Međutim, iza svjetla reflektora odvijala se prava noćna mora.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Preživljavanje i bijeg iz pakla

Brak s Ikeom Turnerom, sklopljen na brzinu u Tijuani, bio je obilježen brutalnim fizičkim i psihičkim zlostavljanjem. Tina je godinama skrivala modrice, slomljena rebra i strah, nastupajući s osmijehom dok je iznutra proživljavala traumu. U svojim memoarima kasnije je otkrila kako ju je Ike 'isprao mozak' i uništio joj samopouzdanje. Ipak, njezina unutarnja snaga, djelomično pronađena i u budizmu koji je počela prakticirati ranih 70-ih, pomogla joj je da donese najvažniju odluku u životu.

Godine 1976., nakon još jedne nasilne svađe u Dallasu, Tina je pobjegla od Ikea dok je on spavao. Istrčala je preko autoceste s tek 36 centi i karticom za gorivo u džepu, krvava i pretučena, ali odlučna. Taj čin hrabrosti označio je kraj jednog mračnog poglavlja i početak neizvjesne, ali slobodne budućnosti. Razvod je finaliziran 1978. godine, a Tina je zadržala samo svoje umjetničko ime - ime koje će uskoro postati sinonim za uspjeh.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Najveći povratak u povijesti glazbe

Mnogi su je otpisali kao 'staru vijest' i pjevačicu za nostalgične nastupe po hotelima, no 80-e su donijele jedan od najspektakularnijih povrataka u povijesti showbizza. Kao crnkinja u svojim četrdesetima, Tina je redefinirala što znači biti rock zvijezda u eri kojom su dominirali bijeli muškarci i MTV. Njezin album 'Private Dancer' iz 1984. godine postao je globalni fenomen, prodan u više od 20 milijuna primjeraka.

Hitovi poput 'What's Love Got to Do with It', 'Better Be Good to Me' i 'Private Dancer' nisu samo osvajali ljestvice, već su postali himne osnaživanja. Koliko je postala velika, svjedoči i podatak da je 1988. godine u Rio de Janeiru nastupila pred 180.000 ljudi, čime je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda za najveći koncert solo izvođača.

Njezin hrapav glas, prepoznatljiva frizura i neumorna energija na pozornici, često u mini suknjama koje su isticale njezine slavne noge, učinili su je ikonom stila i seksepila. Surađivala je s najvećim imenima industrije, od Davida Bowieja do Micka Jaggera, s kojim je nastupila na legendarnom Live Aidu.

Magazin Rolling Stone istaknuo je kako je Tina u tom razdoblju stajala uz bok divovima poput Michaela Jacksona i Madonne, dokazujući da talent i karizma nemaju rok trajanja. Njezina uloga Aunty Entity u filmu 'Mad Max Beyond Thunderdome' dodatno je zacementirala njezin status superzvijezde.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Mirna luka u Švicarskoj

Nakon desetljeća provedenih na turnejama i pod svjetlima reflektora, Tina je svoju sreću i mir pronašla daleko od rodnog Tennesseeja. Od 1994. godine živjela je u Švicarskoj, na veličanstvenom imanju Château Algonquin na obali Ciriškog jezera, sa svojim dugogodišnjim partnerom, a kasnije i suprugom, njemačkim glazbenim producentom Erwinom Bachom.

Njihova ljubavna priča bila je potpuna suprotnost njezinom prvom braku - ispunjena poštovanjem, podrškom i nježnošću. Tina se 2013. godine odrekla američkog državljanstva i postala švicarskom državljankom, izjavivši kako se u toj zemlji osjeća 'kao kod kuće'.

Posljednje godine života donijele su joj nove zdravstvene izazove, uključujući moždani udar, rak crijeva i zatajenje bubrega, zbog čega joj je suprug Erwin donirao vlastiti bubreg 2017. godine. Unatoč tim bitkama i tragičnom gubitku dvojice sinova, Craiga i Ronnieja, Tina je zadržala svoj duh i dostojanstvo do samoga kraja.

Foto: ROSE PROUSER/REUTERS

Nasljeđe koje živi vječno

Kada je vijest o njezinoj smrti odjeknula svijetom, reakcije su bile prepune emocija. Od Micka Jaggera koji ju je nazvao 'divnom prijateljicom i inspiracijom', do Angele Bassett, koja ju je utjelovila u biografskom filmu 'What's Love Got to Do with It', svi su se složili u jednom: Tina je bila, kako kaže njezina pjesma, 'jednostavno najbolja' (Simply the Best).

Njezina životna priča, zabilježena u autobiografijama, dokumentarcu i uspješnom mjuziklu, nastavlja služiti kao putokaz onima koji prolaze kroz teška vremena. Kako piše Britannica, Tina Turner nije samo pjevala o boli i ljubavi. Ona ih je proživjela, preživjela i pretvorila u umjetnost koja liječi.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija