Suprug Salme Hayek u zlatarni u Rovinju tražio poklon za kćer

U Rovinju glavni glumci holivudskog filma 'The Hitman's Wife's Bodyguard' izgledaju malo odmaraju...

Nitko ih nije vidio, ali iz hotela Park gdje su odsjeli, iz garaže često izlaze limuzine zatamnjenih stakala. Hotelskoj recepciji pristupa dakako nema, pa nam tako ni malobrojni zatečeni djelatnici nisu željeli reći ništa zbog zavjeta šutnje.

[video: 1205690 / ]

I dok su Samuel L. Jackson (70), Salma Hayek (52), i Ryan Reynolds (42) očito u razgledavanju Istre, njihovi dvojnici su u nedjelju i ponedjeljak morali raditi. U nedjelju su snimali scene na otvorenome moru, a u ponedjeljak se vrtjeli plovilima unutar Limskog kanala. Neke scene glumili su i u Piratskoj špilji na obali.

Foto: Instagram

U Rovinju ljudi govore da često vide glumce u prolazu, ali gledaju svoja posla i to ih previše ne zanima. Upravo zbog toga nitko i nije prepoznao čovjeka koji je s malodobnim djetetom izašao iz tamnoga kombija neposredno do same tržnice.

Prema crkvi Sv. Eufemije, francuski milijarder François-Henri Pinault (56), suprug glumice Salme Hayek (52) hodao je s kćeri Valentinom (11) i tjelohraniteljem iz Latvije. Iako se očito pokušavao sakriti pa smo u jednom trenutku pomislili kako smo ga izgubili iz vida, 'uhvatili' smo ga zbog 'neopreznog' tjelohranitelja, budući da je on ostao na cesti ispred zlatarne.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Ondje je Pinault razgledavao srebrne naušnice i ogrlice, koje je birao za svoju kćer, ali je od kupnje na kraju odustao. Na našu zamolbu da nam nešto kaže, odmahnuo je rukom, a tjelohranitelj je uljudno zamolio da ih pustimo na miru.

Foto: Ivan Grgat/24sata

Vlasnik trgovinice, Bruno Biljecki rekao nam kako gospodina nije prepoznao. Pinault je šetao Rovinjem još desetak minuta, a izgleda da nije pronašao ništa što je tražio pa ga je vozač pokupio svega 30-tak metara dalje od mjesta gdje ga ostavio.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205709 / NESVAKIDAŠNJI GOSTI: SALMA HAYEK I SAMUEL L. JACKSON BILI SU NA VEČERI U ROVINJSKOM RESTORANU]

Podsjetimo, francuski milijarder i njegov otac ponudili su preko 750 milijuna kuna novčane pomoći za obnovu Notre-Damea u Parizu, samo nekoliko sati nakon što je predsjednik francuske Emmanuel Macron pokrenuo međunarodno prikupljanje sredstava i obećao obnoviti katedralu izgorjelu u strašnom požaru. Francuski mediji citiraju Pinaulta govoreći kako su on i otac obećali donirati novac da pomognu potpuno obnoviti crkvu.

Foto: REUTERS/PIXSELL

Salma i Francois vjenčali su se 2009. na Valentinovo u Parizu, a mjesec dana kasnije i u Veneciji. Pinault s Hayek ima kćer Valentinu, a iz prošlog braka s Dorothee Lepere ima sina Francoisa (21) i kćer Mathilde (18).

Foto: Instagram/orijent

S bivšom djevojkom, modelom Lindom Evangelistom (54) dobio je i sina Augustina (12). Prema pisanju portala The Sun, Pinault je 2017. bio 'težak' oko 153 milijarde kuna.

Foto: Instagram

- Udala sam se za pravog muškarca. To je vjerojatno najvažnija stvar. Podupiremo se međusobno u svemu što radimo. Želimo da onaj drugi stremi višem. I znate, nemamo jako snažan društveni život jer jako volimo provoditi vrijeme zajedno - rekla je svojedobno Salma o svom odnosu s mužem.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

NE VOLE NIKOGA OSIM SEBE: Ovi horoskopski znakovi su najveći egomanijaci i svi ih preziru