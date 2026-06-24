Supruga Jacka Whitea zatražila razvod uoči nastupa u Zagrebu

Američki rock glazbenik Jack White suočava se s bračnim problemima nakon što je njegova supruga Olivia Jean podnijela zahtjev za razvod. Prema sudskim dokumentima, koje je objavio TMZ, Olivia je zahtjev za razvod podnijela 3. lipnja.

Par se vjenčao u prosincu 2022. godine, a kao datum razdvajanja naveden je upravo dan podnošenja zahtjeva za razvod.

U sudskim dokumentima Olivia Jean navodi kako je njezin suprug kriv za „neprimjereno bračno ponašanje“, zbog čega je daljnji zajednički život postao „nesiguran i neprimjeren“. Dodatni detalji o navodima nisu objavljeni. U saveznoj državi Tennessee izraz „neprimjereno bračno ponašanje“ uobičajen je zakonski termin koji se koristi u brakorazvodnim postupcima.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

Olivia je u zahtjevu također navela kako ovisi o Whiteovim prihodima za podmirivanje životnih troškova te traži financijsku potporu. Uz to, zatražila je da bude uključena u njegovu policu životnog osiguranja.

Jack White i Olivia Jean posljednji su put zajedno viđeni u javnosti u travnju ove godine u New Yorku.

Ovo je treći brak 50-godišnjeg glazbenika. White je ranije bio u braku s Meg White, svojom kolegicom iz kultnog dua The White Stripes, kao i s britanskom manekenkom Karen Elson.

Unatoč privatnim problemima, White nastavlja s glazbenim aktivnostima i koncertnim nastupima. Legendarni američki glazbenik i jedan od najutjecajnijih rock autora današnjice ovih je dana boravio i u Zagrebu.

Uoči nastupa na ovogodišnjem INmusic festivalu, Jack White zaustavio se u središtu metropole te pozirao ispred zagrebačkog kafića The Beertija, mjesta poznatog po rock atmosferi i skulpturama glazbenih velikana.

Foto: Facebook

White je u Zagreb stigao upravo zbog nastupa na INmusic festivalu, gdje je jedan od glavnih izvođača ovogodišnjeg izdanja. Osnivač kultnih The White Stripes, član bendova The Raconteurs i The Dead Weather te višestruki dobitnik nagrade Grammy već desetljećima slovi za jednog od najkreativnijih i najutjecajnijih glazbenika svjetske rock scene.

*uz korištenje AI-ja

