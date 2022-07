Supruga Olivera Dragojevića o koncertu: 'On to ne bi podnio, nikada nije mislio da je velik...'

U petak, 29. srpnja, bit će četiri godine otkako nas je napustio legendarni glazbeni velikan Oliver Dragojević. Kako prenosi RTL, u Veloj Luci trenutačno se nalazi na tisuće domaćih i stranih turista, a gotovo svaki kafić i restoran pušta njegove najpoznatije pjesme.

Novinarka RTL-a na Korčuli je razgovarala s onima koji najbolje poznaju Olivera, a za sve njih, on je još uvijek tu, u mislima.

- On bi ulovio neku ribu, došao bi, pa bi se zafrkavali, sada se to izgubilo. Mladi se ne znaju zafrkavati kao mi, možda je njima to glupo - kazao je Goran Primio Bata, vlasnik restorana i Oliverov prijatelj.

U Cesarici se puštaju njegove pjesme, i to ne samo kada je obljetnica smrti već cijele godine.

- Oživljavamo ga kroz tradiciju, to je tako. Baš je lijepo što se sve to održava - rekla je konobarica Marina Stipković.

- Bio je veliki čovjek, sigurno. Nikad se nije razlikovao od ljudi iz mjesta i to je ono što ga je činilo velikim - istaknula je Marta Prohaska iz Vele Luke.

Koncert u spomen glazbenog velikana održati će se u petak 29. srpnja s početkom u 22 sata na pijaci ispred crkve sv. Josipa u Veloj Luci. Na koncertu će nastupit Gibonni, Tedi Spalato, Marko Tolja, Antonio Serrano, Dupini, klapa Ošjak. Glazbeni producent Ante Gelo s orkestrom kojim ravna maestro Alan Bjelinski vodit će kroz ovu glazbenu priču sve ljubitelje lika i djela neponovljivog Olivera.

- Ja sam uvijek isto, ni bolje ni gore. Ovo me malo vrati nazad. Inače imam neki svoj ritam, pa nekako dođem u normalu kada se vratim u Split, ali ovi dani me malo vrate unazad. Ali drago mi je što mu odajemo počast - rekla je Oliverova udovica, Vesna.

Inače, četvrta obljetnica Oliverove smrti započela se obilježavati koncertom njegovih Dupina i gostiju na trajektu koji je oko 18 sati u utorak krenuo iz Splita.

Svi putnici na trajektu uživali su u svirci koja je trajala od isplovljavanja iz splitske luke pa sve do uplovljavanja u Oliverovu rodnu Velu Luku, a nastupili su Dupini, Tedi Spalato, Marko Tolja, Zorica Kondža, Ante Gelo, Petar Dragojević...

Prema Vesni, evo što bi Oliver rekao da vidi sve te ljude u Veloj Luci.

- Čujete da sada grmi, to je vjerojatno njegova pobuna protiv svega ovog. Ubio bi i mene i djecu, on ovo ne bi mogao podnijeti. Bilo bi mu drago radi glazbe, ali ne radi njega. On za sebe nikada nije mislio da je velik - kazala je Vesna.

