Supruga se pohvalila mišićavim torzom Robbieja Williamsa: 'Pogledajte te pločice i bicepse'

Ayda Field Williams, supruga britanske pjevačke zvijezde Robbieja Williamsa, oduševila je obožavatelje kratkim videom u kojem Robbie trenira. U objavi koja je brzo privukla pažnju, Ayda je u šali nazvala svog supruga "Čovjekom od čelika", prikazujući njegovu predanost fizičkoj pripremi.

Na snimci vidimo Robbieja bez majice, u širokim trapericama i čizmama, kako intenzivno vježba bicepse pomoću elastične trake. Njegovo tijelo, prekriveno brojnim tetovažama, izazvalo je divljenje među obožavateljima, a energija kojom izvodi vježbu jasno pokazuje da se i s 52 godine nalazi u zavidnoj formi.

Dok se Robbie koncentrira na vježbu, izvan kamere se čuje Aydin glas koji unosi dozu humora u cijelu situaciju.

​- Izgledaš dobro, dušo. Snimam kako bih bila sigurna da izgledaš stvarno napumpano - govori mu ona kroz smijeh.

Reakcije obožavatelja bile su izrazito pozitivne, a u komentarima su se nizale pohvale na račun Robbiejevog izgleda i zahvalnost Aydi što dijeli ovakve privatne trenutke. "Hvala ti Ayda što paziš na njega. Ti si pravi dragulj", napisala je jedna obožavateljica. "Najzgodniji čovjek na svijetu!!", dodala je druga.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, pjevač je nedavno otkrio da je dobio dijagnozu autizma te tvrdi da mu je to pomoglo da bolje razumije neke obrasce u svom ponašanju. Ranije je govorio i o ADHD-u, tjeskobi i problemima s ovisnošću.

- Imam ADHD, a upravo sam saznao da imam i malo autizma. To mi je zapravo super jer objašnjava toliko toga. Sada imam opravdanje za sve. Za svako čudno sranje koje napravim samo kažem: 'Oprostite, autističan sam'- rekao je Williams.

*uz korištenje AI-ja

