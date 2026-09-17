Supruga Ayda na Instagramu je otkrila kako se pjevač priprema za izlazak na pozornicu, uz opis 'Čovjek od čelika'
Supruga se pohvalila mišićavim torzom Robbieja Williamsa: 'Pogledajte te pločice i bicepse'
Ayda Field Williams, supruga britanske pjevačke zvijezde Robbieja Williamsa, oduševila je obožavatelje kratkim videom u kojem Robbie trenira. U objavi koja je brzo privukla pažnju, Ayda je u šali nazvala svog supruga "Čovjekom od čelika", prikazujući njegovu predanost fizičkoj pripremi.
Na snimci vidimo Robbieja bez majice, u širokim trapericama i čizmama, kako intenzivno vježba bicepse pomoću elastične trake. Njegovo tijelo, prekriveno brojnim tetovažama, izazvalo je divljenje među obožavateljima, a energija kojom izvodi vježbu jasno pokazuje da se i s 52 godine nalazi u zavidnoj formi.
Dok se Robbie koncentrira na vježbu, izvan kamere se čuje Aydin glas koji unosi dozu humora u cijelu situaciju.
- Izgledaš dobro, dušo. Snimam kako bih bila sigurna da izgledaš stvarno napumpano - govori mu ona kroz smijeh.
Reakcije obožavatelja bile su izrazito pozitivne, a u komentarima su se nizale pohvale na račun Robbiejevog izgleda i zahvalnost Aydi što dijeli ovakve privatne trenutke. "Hvala ti Ayda što paziš na njega. Ti si pravi dragulj", napisala je jedna obožavateljica. "Najzgodniji čovjek na svijetu!!", dodala je druga.
Podsjetimo, pjevač je nedavno otkrio da je dobio dijagnozu autizma te tvrdi da mu je to pomoglo da bolje razumije neke obrasce u svom ponašanju. Ranije je govorio i o ADHD-u, tjeskobi i problemima s ovisnošću.
- Imam ADHD, a upravo sam saznao da imam i malo autizma. To mi je zapravo super jer objašnjava toliko toga. Sada imam opravdanje za sve. Za svako čudno sranje koje napravim samo kažem: 'Oprostite, autističan sam'- rekao je Williams.
*uz korištenje AI-ja
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