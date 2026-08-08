Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu

Supruga Dwaynea Johnsona, Lauren Hashian, otkrila je detalje s početka njihove veze, ističući njegovu glazbenu stranu, publici manje poznatu. Iako su dugo zajedno, Hashian kaže da Johnsonov glazbeni talent, pokazan u Disneyjevom hitu "Moana", za nju nije iznenađenje.

U intervjuu za People, Hashian je opisala kako je glazba oduvijek bila dio Johnsonova života, ponajviše zbog odrastanja u polinezijskoj obitelji.

Foto: Isabel Infantes

- Dwayne je vrlo muzikalan. Kad odrastate u polinezijskom kućanstvu, uvijek pjevate. Njegova majka stalno svira ukulele - rekla je.

Prisjetila se i početaka njihove veze, kada zbog njegove slave nisu mogli izlaziti na javna mjesta.

- Odrastao je okružen glazbom i odličan je pjevač. Kad smo tek počeli izlaziti, imali smo karaoke uređaj u kući. To su bili naši spojevi, pripremila bih piće i pjevali bismo iz zabave - otkrila je.

Glazbena strana The Rocka zasjala je u Disneyjevoj franšizi "Moana", gdje je njegova izvedba pjesme "You're Welcome" postigla ogroman uspjeh. Hashian kaže da mu je uloga poluboga Mauija "konačno" dala priliku da pokaže svoju muzikalnost.

Foto: DANIEL COLE

Njihova ljubav prema glazbi nedavno je prerasla u profesionalnu suradnju na popratnom albumu "Moana: Voices Across the Ocean". Johnson je pohvalio suprugu kao producenticu.

- Ona je jedna od najboljih producentica s kojima sam radio. Nevjerojatno je detaljna, osjetljiva i empatična prema kreativnim ljudima - izjavio je. Hashian je dodala kako ih zajednički rad dodatno zbližava.

Kao sljedeći korak, Johnson je za album napisao i izveo pjesmu "Your Dad", emotivnu baladu posvećenu svojim kćerima.

- Radio sam mnogo stvari koje volim, ali ova je zaista posebna - rekao je.

Hashian ističe kako pjesma prikazuje njegovu nježniju stranu.

- Prikazuje njegovu osjetljiviju stranu kao oca djevojčica. A on je najbolji tata curama. To je doista on - dodala je, zaključivši kako ga, s obzirom na njegov urođeni talent, nije trebalo puno poticati na ovaj glazbeni korak.

*uz korištenje AI-ja