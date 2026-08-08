Njihova ljubav prema glazbi nedavno je prerasla u profesionalnu suradnju na popratnom albumu "Moana: Voices Across the Ocean". Johnson je pohvalio suprugu kao producenticu
Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu
Supruga Dwaynea Johnsona, Lauren Hashian, otkrila je detalje s početka njihove veze, ističući njegovu glazbenu stranu, publici manje poznatu. Iako su dugo zajedno, Hashian kaže da Johnsonov glazbeni talent, pokazan u Disneyjevom hitu "Moana", za nju nije iznenađenje.
U intervjuu za People, Hashian je opisala kako je glazba oduvijek bila dio Johnsonova života, ponajviše zbog odrastanja u polinezijskoj obitelji.
- Dwayne je vrlo muzikalan. Kad odrastate u polinezijskom kućanstvu, uvijek pjevate. Njegova majka stalno svira ukulele - rekla je.
Prisjetila se i početaka njihove veze, kada zbog njegove slave nisu mogli izlaziti na javna mjesta.
- Odrastao je okružen glazbom i odličan je pjevač. Kad smo tek počeli izlaziti, imali smo karaoke uređaj u kući. To su bili naši spojevi, pripremila bih piće i pjevali bismo iz zabave - otkrila je.
Glazbena strana The Rocka zasjala je u Disneyjevoj franšizi "Moana", gdje je njegova izvedba pjesme "You're Welcome" postigla ogroman uspjeh. Hashian kaže da mu je uloga poluboga Mauija "konačno" dala priliku da pokaže svoju muzikalnost.
Njihova ljubav prema glazbi nedavno je prerasla u profesionalnu suradnju na popratnom albumu "Moana: Voices Across the Ocean". Johnson je pohvalio suprugu kao producenticu.
- Ona je jedna od najboljih producentica s kojima sam radio. Nevjerojatno je detaljna, osjetljiva i empatična prema kreativnim ljudima - izjavio je. Hashian je dodala kako ih zajednički rad dodatno zbližava.
Kao sljedeći korak, Johnson je za album napisao i izveo pjesmu "Your Dad", emotivnu baladu posvećenu svojim kćerima.
- Radio sam mnogo stvari koje volim, ali ova je zaista posebna - rekao je.
Hashian ističe kako pjesma prikazuje njegovu nježniju stranu.
- Prikazuje njegovu osjetljiviju stranu kao oca djevojčica. A on je najbolji tata curama. To je doista on - dodala je, zaključivši kako ga, s obzirom na njegov urođeni talent, nije trebalo puno poticati na ovaj glazbeni korak.
*uz korištenje AI-ja
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