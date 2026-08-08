Obavijesti

Show

Komentari 1
PRAVI TALENT

Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Supruga 'The Rocka' otkrila je njegovu nepoznatu stranu
3
Foto: DANIEL COLE
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Njihova ljubav prema glazbi nedavno je prerasla u profesionalnu suradnju na popratnom albumu "Moana: Voices Across the Ocean". Johnson je pohvalio suprugu kao producenticu

Admiral

Supruga Dwaynea Johnsona, Lauren Hashian, otkrila je detalje s početka njihove veze, ističući njegovu glazbenu stranu, publici manje poznatu. Iako su dugo zajedno, Hashian kaže da Johnsonov glazbeni talent, pokazan u Disneyjevom hitu "Moana", za nju nije iznenađenje.

U intervjuu za People, Hashian je opisala kako je glazba oduvijek bila dio Johnsonova života, ponajviše zbog odrastanja u polinezijskoj obitelji.

Opening of The Moana Live-Action Movie Experience, in London
Foto: Isabel Infantes

- Dwayne je vrlo muzikalan. Kad odrastate u polinezijskom kućanstvu, uvijek pjevate. Njegova majka stalno svira ukulele - rekla je.

Prisjetila se i početaka njihove veze, kada zbog njegove slave nisu mogli izlaziti na javna mjesta.

- Odrastao je okružen glazbom i odličan je pjevač. Kad smo tek počeli izlaziti, imali smo karaoke uređaj u kući. To su bili naši spojevi, pripremila bih piće i pjevali bismo iz zabave - otkrila je.

18+ GAF POZNATOG GLUMCA Dwayne Johnson slučajno otkrio previše: 'Vaš dečko je zločest'
Dwayne Johnson slučajno otkrio previše: 'Vaš dečko je zločest'

Glazbena strana The Rocka zasjala je u Disneyjevoj franšizi "Moana", gdje je njegova izvedba pjesme "You're Welcome" postigla ogroman uspjeh. Hashian kaže da mu je uloga poluboga Mauija "konačno" dala priliku da pokaže svoju muzikalnost.

Met Gala 2026 in New York City
Foto: DANIEL COLE

Njihova ljubav prema glazbi nedavno je prerasla u profesionalnu suradnju na popratnom albumu "Moana: Voices Across the Ocean". Johnson je pohvalio suprugu kao producenticu.

- Ona je jedna od najboljih producentica s kojima sam radio. Nevjerojatno je detaljna, osjetljiva i empatična prema kreativnim ljudima - izjavio je. Hashian je dodala kako ih zajednički rad dodatno zbližava.

Kao sljedeći korak, Johnson je za album napisao i izveo pjesmu "Your Dad", emotivnu baladu posvećenu svojim kćerima.

- Radio sam mnogo stvari koje volim, ali ova je zaista posebna - rekao je.

ČISTI LUKSUZ Dwayne Johnson na Met Galu stigao u suknji, no svi su gledali njegov sat od 3,3 milijuna $
Dwayne Johnson na Met Galu stigao u suknji, no svi su gledali njegov sat od 3,3 milijuna $

Hashian ističe kako pjesma prikazuje njegovu nježniju stranu.

- Prikazuje njegovu osjetljiviju stranu kao oca djevojčica. A on je najbolji tata curama. To je doista on - dodala je, zaključivši kako ga, s obzirom na njegov urođeni talent, nije trebalo puno poticati na ovaj glazbeni korak.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Coco, gdje su ti tangice? Supruga slavnog repera fotkala se ispred auta i pokazala sve
PRONAĐI GAĆICE!

FOTO Coco, gdje su ti tangice? Supruga slavnog repera fotkala se ispred auta i pokazala sve

Supruga Ice T-a na društvenim je mrežama objavila set provokativnih fotografija na kojima je pozirala u seksi izdanju. Nekima je trebalo vremena da shvate da ipak nosi tangice
FOTO Nives diže Celzijuse! Mini haljinica skoro je otkrila previše
ZAGOLICALA MAŠTU

FOTO Nives diže Celzijuse! Mini haljinica skoro je otkrila previše

'Kada se pronađu beštija i zvijer', napisala je Nives Celzijus u objavi na kojoj je pozirala u kratkoj haljinici. Ovog ljeta očarava u kombinacijama upravo narančaste i crvene boje
FOTO Tko se srami celulita još? Poznate dame ponosno ga pokazuju pa slave svoje obline
'SAVRŠENE NESAVRŠENOSTI'

FOTO Tko se srami celulita još? Poznate dame ponosno ga pokazuju pa slave svoje obline

Eva Longoria ovih je dana ponosno prošetala svoj celulit, a to su učinile i druge slavne dame. One se ne srame svojih mana te ih ponosno pokazuju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026