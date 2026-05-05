The Rock je na crveni tepih stigao sa suprugom Lauren Hashian u odvažnoj kombinaciji inspiriranoj polinezijskom tradicijom, dok su je na ruci bliještio skupocjeni sat
Dwayne Johnson na Met Galu stigao u suknji, no svi su gledali njegov sat od 3,3 milijuna $
Dwayne Johnson privukao je veliku pozornost na Met Gali 2026. svojim modnim odabirom koji je spojio eleganciju i kulturnu simboliku. Glumac se na crvenom tepihu pojavio u društvu supruge Lauren Hashian, odjeven u posebno krojeni smoking s plisiranom suknjom iza kojeg stoji dizajner Thom Browne.
U razgovoru s novinarima Johnson je otkrio kako se odlučio za ovaj neobičan, ali za njega osobno značajan izgled.
“Osjećam se sjajno”, poručio je, dodajući kako mu je dizajnerski tim najprije predstavio skice i upitao ga hoće li mu odgovarati kombinacija s plisiranom suknjom.
Glumac je bez oklijevanja pristao, naglašavajući povezanost outfita s njegovim polinezijskim korijenima.
“U našoj kulturi nosimo lavalave, odnosno suknje. Najmuževniji muškarci nose lavalave”, izjavio je Johnson, objašnjavajući kako je riječ o tradicionalnoj tkanini koja se omata oko tijela.
Iako je njegov modni izbor izazvao brojne reakcije, posebnu pažnju privukao je i luksuzni detalj na njegovu zapešću. Riječ je o satu Jacob & Co. Billionaire III, čija se vrijednost procjenjuje na čak 3,3 milijuna američkih dolara, prenosi Hypebeast.
Johnson je i ranije bio poznat po impresivnoj kolekciji satova, a na javnim događanjima često je nosio modele poput Panerai Luminor i Submersible, Audemars Piguet Royal Oak Offshore kronografa te Rolex Day-Date i GMT-Master II “Root Beer”.
*uz korištenje AI-ja
