ČISTI LUKSUZ

Dwayne Johnson na Met Galu stigao u suknji, no svi su gledali njegov sat od 3,3 milijuna $

Piše Zrinka Medak Radić,
The Rock je na crveni tepih stigao sa suprugom Lauren Hashian u odvažnoj kombinaciji inspiriranoj polinezijskom tradicijom, dok su je na ruci bliještio skupocjeni sat

Dwayne Johnson privukao je veliku pozornost na Met Gali 2026. svojim modnim odabirom koji je spojio eleganciju i kulturnu simboliku. Glumac se na crvenom tepihu pojavio u društvu supruge Lauren Hashian, odjeven u posebno krojeni smoking s plisiranom suknjom iza kojeg stoji dizajner Thom Browne.

U razgovoru s novinarima Johnson je otkrio kako se odlučio za ovaj neobičan, ali za njega osobno značajan izgled.

“Osjećam se sjajno”, poručio je, dodajući kako mu je dizajnerski tim najprije predstavio skice i upitao ga hoće li mu odgovarati kombinacija s plisiranom suknjom.

Glumac je bez oklijevanja pristao, naglašavajući povezanost outfita s njegovim polinezijskim korijenima.

“U našoj kulturi nosimo lavalave, odnosno suknje. Najmuževniji muškarci nose lavalave”, izjavio je Johnson, objašnjavajući kako je riječ o tradicionalnoj tkanini koja se omata oko tijela.

Iako je njegov modni izbor izazvao brojne reakcije, posebnu pažnju privukao je i luksuzni detalj na njegovu zapešću. Riječ je o satu Jacob & Co. Billionaire III, čija se vrijednost procjenjuje na čak 3,3 milijuna američkih dolara, prenosi Hypebeast.

Johnson je i ranije bio poznat po impresivnoj kolekciji satova, a na javnim događanjima često je nosio modele poput Panerai Luminor i Submersible, Audemars Piguet Royal Oak Offshore kronografa te Rolex Day-Date i GMT-Master II “Root Beer”.

