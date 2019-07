Supruga Vinnieja Jonesa umrla nakon borbe s teškom bolešću

Supruga umirovljenog velškog nogometaša i holivudskog glumca Vinnieja Jonesa (54) preminula je nakon šestogodišnje bitke s rakom, objavio je njegov glasnogovornik. Tanya Jones umrla je u 53. godini u svom domu u Los Angelesu okružena obitelji.

- Vinnie i obitelj žele privatnost dok prolaze kroz ovo teško razdoblje žalosti - rekao je glasnogovornik obitelji.

Par se vjenčao 1994. u Watfordu, a 2007. obnovio zavjete. Godine 2013. i Vinnieju i Tanyi liječnici su dijagnosticirani melanom. Njezine izrasline najvjerojatnije su posljedica, kažu stručnjaci, lijekova koje je koristila nakon što je obavila transplantaciju srca prije 32 godine. Osim toga, dva puta je liječila rak vrata maternice.

- Rak je najgora riječ koju čovjek može čuti. Tijekom svoje nogometne karijere suočavao sam se s velikim i opasnim muškarcima, ali ova bolest zasigurno mi je najstrašniji protivnik ikad. Kada su u pitanju takve stvari, žene su psihički jače. Tanya je moja snaga, ne znam što bi bez nje - rekao je svojedobno Vinnie.

Par ima kćer Kaley Jay (32), a umirovljeni nogometaš ima i sina Aarona (28) iz veze s Mylene Elliston.

Hollywood nakon nogometnog travnjaka

'Težak čovjek' nadimak je umirovljenog velškog nogometaša koji je u svojoj karijeri igrao za Wimbledon, Leeds, Sheffield United, Chelsea i QPR. Također, bio je i kapetan reprezentacije Walesa za koju je upisao tek osam nastupa.

Nakon što se 1999., na veselje svojih protivnika ostavio nogometa, Vinnie je ušao u glumački svijet gdje je odigrao niz zapaženih uloga. Neškolovani glumac snimio je preko 30 filmova. Najzapaženija ostvarenja bila su mu u filmu Lock, Stock and Two Smoking Barrels, a njegov talent za glumu prepoznao je britanski redatelj Guy Ritchie. Baš zbog iznimne fizičke snage i 'grubog' izgleda, Jones je postao zvijezda glumišta. Glumio je u filmovima zajedno s Brad Pittom (Snatch), Jasonom Stathamom (Mean Machine), a u komediji EuroTrip utjerivo je huligana Manchester Uniteda. Čeka ga još niz uloga, a on cilja na Oscara.