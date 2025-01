Supruga zvijezde 'Pune kuće' o njegovoj borbi s rakom: 'Imao je nekoliko stvarno teških dana'

Melissa Coulier, supruga popularnog glumca ‘Pune kuće’ Davea Couliera, podijelila je najnovije informacije o zdravlju svog supruga, koji se trenutno liječi od trećeg stadija ne-Hodgkinovog limfoma,.

Prvi simptom bila je kvržica u preponi, a Dave je priznao kako je nekoliko dana bio jako zabrinut čekajući rezultate, strahujući da se bolest proširila na vitalne organe, a kada je saznao da se to nije dogodilo, krenuo je s kemoterapijama.

- Ljudi koji su već prošli kroz ovo, znaju da je to pravi koktel, jer nuspojave imaju svoje nuspojave, pa uzimate lijekove da biste ublažili to, i tako stalno - rekao je Dave u podcastu 'Full House Rewind'.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Iako prolazi kroz emocionalne uspone i padove, u intervjuu za ABC WXYZ Detroit, Melissa je rekla kako Dave ostaje pozitivan unatoč teškoj borbi protiv bolesti, prenosi Page Six.

- Imao je nekoliko stvarno teških dana, a zbog kemoterapija zna biti sve teže - ispričala je.

- Svako jutro, ako je raspoložen za to, pokušavamo otpjevati pjesmu i napraviti malu plesnu zabavu sa psima, jer kad se osjećaš dobro, moraš i to proslaviti – opisala je Melissa način na koji si uljepšavaju teške trenutke dodajući kako je za to najvažnija podrška obitelji i prijatelja.

Dave je za Today priznao da se osjećao kao da je primio udarac u trbuh kada je otkrio svoju dijagnozu raka u studenom 2024, ističući kako je osjećaj bolesti nešto što se čini nepojmljivo, jer se uvijek događa nekome drugome.

- Postoje dani kada se osjećam nevjerojatno. A onda su tu i drugi dani kada samo želim leći i pustiti da bude kako mora biti – rekao je Coulier, dodajući kako se nada da će u veljači 2025. završiti tretmane.