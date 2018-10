Suprugu je pustio da pokisne, a ljubavnicu je nazvao konjem...

Američki predsjednik Donald Trump (72) danas je imao, u najmanju ruku, zanimljiv radni dan. Iako se čini da više skoro ničime ne može šokirati javnost i ovog je puta to opovrgnuo. Naime, u jednom danu uspio je ostaviti svoju suprugu Melaniju (48) da bude mokra do kože i navodnu ljubavnicu usporediti s jednim dijelom životinjskog tijela.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ispred Bijele kuće Trump i Melania uputili su se prema helikopteru koji ih je čekao kojim su se zaputili prema Floridi. Melania je hodala njemu uz bok kao prava prva dama, sve dok Trump nije vidio novinare. Pohrlio je u zagrljaj njihovih mikrofona i kamera s kišobranom koji su koristili on i njegova supruga. Melania je bila mokra kao mala voćka poslije kiše.

Trump uses umbrella to cover himself from the rain while Melania got drenched. If his cares this little for the ones closest to him... pic.twitter.com/VmRQ8SYpxh