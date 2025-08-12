Šuput na koncertu nudila svoj grudnjak u zamjenu za košulju: 'A je l' može fotka sa Šimom?'

Maja Šuput održala je koncert u ponedjeljak u općini Tkon na Pašmanu, povodom Ribarskih noći. I na ovom nastupu pratnja joj je bio Šime Elez, a ovoga puta promatrao ju je s obližnjeg balkona. Naime, na koncertu je imala nezgodu s kostimom.

- Treba mi jedna muška osoba koja će mi doći i dati majicu sa sebe, a ja njemu dam svoj grudnjak - rekla je Maja na koncertu, a sve je snimila čitateljica 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Maja i Šime viđeni u Tkonu na Pašmanu | Video: čitatelj/24sata

- Na pozornici joj je pukao kostim pa je zamolila da joj neki muškarac posudi svoju majicu. Jedan gospodin joj je dao košulju, a ona ga je pitala što želi zauzvrat. Tražio je da se njegove supruga i kćer fotografiraju sa Šimom. Maja je rekla da će to omogućiti na kraju večeri, što i je - priča nam čitateljica te dodala kako je Maja na kraju koncerta poručila gospodinu da dođe na obližnji balkon.

- Jedini balkon u blizini bio je od jednog apartmana. Tamo je stvarno sjedio Šime, a nakon koncerta i ona je otišla gore do njega - ispričala nam je čitateljica.

A nakon koncerta su se Maja i Šime ostali družiti.

Foto: Čitatelj 24sata

- Vidjela sam da su se ljubili i grlili, svi smo poslije koncerta morali tuda proći, izgleda da im nije smetalo. Nakon pola sata sjeli su u BMW i otišli u resort, gdje su sjedili na terasi - ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 EKSKLUZIVNO Maja Šuput i Šime Savršeni u strastvenoj romansi na jahti: 'Ljubili su se i hvatali'! | Video: Čitatelj 24sata

Maja i Šime posljednjih tjedana pojavljuju se često zajedno. 'Uhvaćeni' su zajedno na jednoj jahti kraj Brača, a zatim su se družili na Istu, Premudi, u Zadru, na Korčuli...