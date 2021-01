Vrckava pjevačica Maja Šuput Tatarinov (40) nedjeljno poslijepodne provela je u društvu supruga Nenada Tatarinova (37) i majke Danice, a nakon ukusnog ručka red je došao i na fotkanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nedjeljom kod mame na ručku, plus obavezno fotkanje jer mama hoće trudnicu u svim fazama na slikama - napisala je u opisu fotografije na kojoj pozira s majkom, a ispod koje su se nizali pozitivni komentari.

Većina pratitelja složila se da izgledaju kao sestre, a mama Danica dobila je brojne komplimente kada je riječ o izgledu.

- Wooow, kao sestre. Mama izgleda kao prava bomba. Prekrasni ste - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Pjevačica ne krije koliko uživa u trudnoći i raduje se budućem majčinstvu. Nedavno je za InMagazin ispričala kako su za bebu već sve kupili.

- A veseli me to. Pa to mi je sad prvi put. Vrlo vjerojatno, s obzirom na moje godine, i zadnji pa nek se dijete veseli - poručila je.