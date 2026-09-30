Šuput s perjem na trepavicama i krunom na glavi zatresla grudima za talijanske plesače

Trinaesta sezona popularnog showa Supertalent u punom je jeku, no u centru pažnje ponovno je najupečatljivija članica žirija, Maja Šuput. Službeni Instagram profil emisije podijelio je kratki isječak koji je brzo izazvao brojne reakcije, uglavnom zbog još jednog ekstravagantnog modnog izdanja Maje Šuput, a manje zbog odličnog nastupa na pozornici.

S perjem na prsima i trepavicama, krunom na glavi i više komada bisernih ogrlica omotanih oko vrata, Šuput je ponovno svojom odjevnom kombinacijom ukrala svu pažnju fanova.

​- Gledaju nas, maši!, kaže Martina Tomičić na počeku snimke.

Za istim stolom, Maja Šuput s platinasto plavom kosom, upečatljivom bijelom kombinacijom i krunom na glavi, spremno pozdravlja peteročlanu ekipu u bijelim odijelima.

Foto: Instagram/NovaTV

​- Dečki, kako ste? Dođite! Ljudi, ovo je točka za pet. Ovo je moj broj - poručila je na talijanskom Maja prije samog početka nastupa i zatresla grudima. Nakon što su potvrdili da su spremni, plesači su započeli sinkroniziranu koreografiju koja je vidno impresionirala žiri. Vrhunac točke bio je atraktivan salto unatrag, koji je na Majinom licu ostavio izraz potpunog iznenađenja.

Dok je plesna točka dobila brojne pohvale, komentari ispod objave na društvenim mrežama brzo su skrenuli i na račun izgleda poznate pjevačice. Njezin dugogodišnji suradnik Marko Grubnić ponovno je osmislio stajling koji ne prolazi nezamijećeno. Dok su neki pratitelji ostavljali poruke oduševljenja, drugi su bili znatno kritičniji prema odabiru krune i cjelokupnog kostima. Jedna od pratiteljica istaknula je da voli Maju kao članicu žirija, ali smatra da je stilist ovoga puta pretjerao, dok su se drugi pitali tko je odgovoran za tako hrabre modne odluke.