Šurjak pozirala s maskom, a pratitelje je oduševio dekolte...

Ova atraktivna Splićanka plijeni pozornost izvještavajući s nogometnih terena, no priznaje kako joj je fizički izgled teret u poslu kojim se godinama bavi

<p>HRT-ova novinarka <strong>Mirta Šurjak</strong> (38) svoje pratitelje s vremena na vrijeme voli 'počastiti' fotografijom na kojoj u prvi plan stavlja svoje bujne atribute. Ovaj put pozirala je s maskom na licu, a brojni pratitelji nisu mogli skinuti pogled s dekoltea. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Ostani odgovoran. Putuj odgovorno - napisala je Mirta u opisu fotografije, a brojni pratitelji 'nagradili' su ju pozitivnim komentarima. </p><p>- Tko gleda u masku kraj ovakvog dekoltea. Splitska ljepotice, goriš kao i uvijek. Zgodna si - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p><p>Ova atraktivna Splićanka iza sebe ima diplomu Pravnog fakulteta, ali je naposljetku završila u novinarstvu. Plijeni pozornost izvještavajući s nogometnih terena, no priznaje kako joj je fizički izgled teret u poslu kojim se bavi. </p><p>- Nažalost, jako puno seksizma i diskriminacije prisutno je prema ženama koje imaju fizičke atribute, a uz to i pamet. Nevjerojatna je količina omalovažavanja gdje se pojedinci neprestano trude omalovažavati vas, banalizirati vaš rad, trud i obrazovanje samo zato što dobro izgledate. I nažalost to najčešće rade pojedine žene urednice iz nekih lokalnih medija. Svaki put me to iznova razočara i pogodi jer pokušavaju od vas u medijima stvoriti sliku neke praznoglave plavuše, a ne obrazovane, sposobne mlade žene koja obožava posao koji radi - ispričala je Mirta za portal <a href="https://www.doktorehitno.com/2020/05/20/mirta-surjak-televizijska-novinarka/" target="_blank">Doktore, hitno!</a>.</p><p>No, tvrdi kako je, s druge strane, njezini muški kolege novinari izuzetno poštuju od trenutka od kada je prvi put prije 10 godina počela raditi nogomet i kao apsolutni debitant počela raditi Europsku nogometnu ligu u kojoj je i Hajduk igrao</p>