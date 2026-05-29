Susan Boyle se vraća! Pjevačica započinje novu glazbenu eru, a sada je neprepoznatljiva

Škotska pjevačka senzacija Susan Boyle, koja je prvi put šokirala suce i publiku svojom audicijom u showu "Britain's Got Talent" 2009. godine, najavila je hrabro novo poglavlje u svojoj karijeri. Obožavatelje je iznenadila drastičnom promjenom izgleda i najavom novih projekata, signalizirajući da je spremna za povratak na scenu u velikom stilu, piše People.

Boyle (65) je krajem svibnja 2026. godine obrisala sve prethodne objave sa svog Instagram profila i podijelila seriju glamuroznih fotografija. Objavu je označila kao oglas, uz natpis: "Nova era počinje sutra." Na fotografijama pjevačica nosi smeđu trenirku s odgovarajućim tenisicama i upečatljivim kaputom od umjetnog krzna. Izgled je upotpunila velikim sunčanim naočalama u retro stilu, a njezina kosa sada je plava i ošišana u modernu bob frizuru sa šiškama. Fotografije prikazuju Boyle kako prelazi ulicu, sjedi u automobilu i pjeva u mikrofon u, kako se čini, glazbenom studiju.

Ovaj potez, koji je brzo postao viralan, protumačen je kao najava nove glazbe, prve nakon albuma "TEN" iz 2019. godine. Ubrzo nakon prve objave, Boyle je podijelila još jednu fotografiju na kojoj stoji u studiju, a na leđima trenirke zlatnim slovima piše "Just One". "Čula sam da vani 'Susan Boyling' (vrije)... a uskoro će postati još toplije. Just One izlazi uskoro xx", napisala je uz fotografiju. Njezina objava izazvala je lavinu uzbuđenih reakcija obožavatelja i kolega, a među njima se istaknula i pop zvijezda Katy Perry koja je komentirala: "sanjala sam ovaj san", aludirajući na pjesmu koja je proslavila Boyle.

Podsjetimo, Susan Boyle postala je globalni fenomen 2009. godine nakon svoje skromne audicije za treću sezonu showa "Britain's Got Talent". Tada 47-godišnja nezaposlena crkvena volonterka iz malog škotskog sela postala je zvijezda preko noći. Njezina izvedba pjesme "I Dreamed A Dream" iz mjuzikla *Les Misérables* ostavila je bez daha publiku i suce Simona Cowella, Piersa Morgana i Amandu Holden. Njezin nastup, koji je i sam show opisao kao [jednu od najnezaboravnijih audicija u povijesti, donio joj je mjesto među 40 polufinalista te sezone i lansirao je u orbitu.

Njezin debitantski album "I Dreamed a Dream" iz 2009. postao je najprodavaniji debitantski album svih vremena u Ujedinjenom Kraljevstvu i ostvario ogroman međunarodni uspjeh. Do danas je prodala više od 25 milijuna ploča diljem svijeta i zaradila dvije nominacije za nagradu Grammy. Unatoč bogatstvu procijenjenom na 22 milijuna funti, Boyle je desetljećima bila poznata po skromnom načinu života, živeći u kući iz svog djetinjstva u Blackburnu u Škotskoj. Ipak, početkom 2026. godine preselila se u novi dom kako bi bila bliže najboljoj prijateljici i menadžerici.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Ova "nova era" za pjevačicu dolazi nakon iznimno teškog razdoblja. Boyle je 2022. godine doživjela moždani udar koji je ozbiljno utjecao na njezinu sposobnost govora i pjevanja. Prošla je kroz intenzivnu terapiju kako bi povratila glas i snagu. Svoj trijumfalni povratak na pozornicu imala je tijekom finala 16. sezone showa "Britain's Got Talent" 2023. godine, gdje je publici otkrila svoje zdravstvene probleme i pokazala iznimnu odlučnost. Njezina borba i ustrajnost da ponovno pjeva dirnuli su milijune gledatelja diljem svijeta.

Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju što će njezina nova era donijeti, a pjevačica već ima zakazan svoj prvi festivalski nastup na Summer's End Angus Festivalu u Škotskoj u kolovozu 2026., gdje će nastupiti u suradnji s bendom Red Hot Chilli Pipers.

*uz korištenje AI-ja

