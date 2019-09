Šuška se: Lilly Allen je u vezi s glumcem iz Stranger Thingsa?

Pjevačicu Lily Allen (34) jedna od obožavateljica uočila je tijekom boksačkog meča u Londonu za vikend sa zvijezdom serije Stranger Things, Davidom Harbourom (44), zbog čega su počela šuškanja kako su njih dvoje u vezi.

@DavidKHarbour When on earth did this happen!? 🤔 I’m baffled! Hahaaa 🤣 #LilyAllen Thought I knew all the gossip! pic.twitter.com/DxDndVPo1M