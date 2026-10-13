Šuška se o ljubavi J.Lo i Keitha Urbana. Njeni prijatelji otkrili detalje njihovog odnosa...

Jennifer Lopez i Keith Urban odnedavno su oboje slobodni, što je u celebrity krugovima ponovno potaknulo nagađanja da su zajedno. Bivša supruga Bena Afflecka i bivši suprug Nicole Kidman, zajedno su bili u žiriju showa 'Američki idol' još prije više od deset godina kada se prvi put nagađalo da su se zbližili. Međutim, njeni prijatelji su rekli za Daily Mail kako Urban nije Jenniferin tip muškarca.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

- Jen se neprestano povezuje s nekim u ljubavnim glasinama, ali Keith nije njezin tip. „Jen i Keith dobri su prijatelji još otkako su prije nekoliko godina zajedno radili. Iako su oboje nedavno prošli kroz velike ljubavne prekide, to ih zasad neće zbližiti na romantičan način, rekao je izvor za Daily Mail. No, umjesto ljubavi, moguća je glazbena suradnja. Naime, izvor je rekao da Jennifer, nakon što je vidjela kako je Beyoncé s albumom 'Cowboy Carter' zakoračila u country glazbu, razmišlja o tome da se i sama okuša u tom žanru. Keith je već dobro etablirano ime na country sceni, a u Nashvilleu je nastupio gotovo 100 puta.

Foto: Lionel Hahn

- Jen želi napraviti nešto slično kao Beyonce. Planira snimiti nekoliko country pjesama i vidjeti kako će to proći. Razgovarala je s Keithom o mogućnosti da zajedno rade na nekoliko pjesama, rekao je izvor. Urban se početkom ove godine nakon 20 godina braka službeno razveo od Nicole Kidman, dok je J.Lo 2021. godine obnovila romansu s Benom Affleckom. Vjenčali su se u Las Vegasu sljedeće godine, no ljubav nije potrajala, pa su se rastali u kolovozu 2024., a službeno razveli u siječnju 2025. J.Lo je navodno odmah priskočila u pomoć prijatelju kada je doznala za njegov razvod od australske glumice.

- J.Lo mu se javila čim je doznala za prekid. Kada su ona i Ben prekinuli, mnogi su ljudi učinili isto za nju, a to joj je tada značilo sve na svijetu, rekao je izvor.



