Šušnjara je otkrila sve detalje prvog susreta s tajanstvenim partnerom: 'Dobio me na laž'

Popularna domaća pjevačica, Andrea Šušnjara, gostovala je u emisiji Special Happy Show na Happy FM-u kod voditelja Dine Termana i u iskrenom razgovoru pričala o novoj glazbenoj etapi, emocijama koje skriva od javnosti, ali i o ljubavi.

Prošla je godina otkako pliva u solo vodama, a od tada je objavila uspješne singlove 'Ja bi još' i 'Normala'. Ipak, ljudi ju i dalje znaju povezivati s kultnom grupom Magazin, u kojoj je bila najdugovječnija pjevačica.

- To je moja matična luka. Mislim da će me cijeli život vezivati uz Magazin. Zna se dogoditi da dođem sa svojim bendom u hotel ili restoran i piše ‘Magazin’ pa moram objašnjavati da sam sada solistica i da imam novi bend. Ali ne bježim od te poveznice jer mi je to bio dio identiteta 14 i pol godina - ispričala je Andrea koja radi i na pola radnog vremena u dječjem domu u Splitu.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM

Samostalni angažman donio joj je veću slobodu i dodatnu uključenost u razne segmente karijere te priznaje da joj novi tempo više odgovara.

- Još se prilagođavam da sam sada ja ta koja odlučuje kada i gdje pjevam. Broj nastupa je sličan, ali sada sigurno neću htjeti pet tjedno kao što sam nekad morala - govori, a na pitanje gdje bolje zarađuje, bila je kratka i jasna: 'U solo karijeri.'

Unatoč snažnoj scenskoj pojavi, priznaje da je jako emotivna: 'Osjetljiva sam i plačem zbog svake sitnice. Ne volim plakati u javnosti jer želim ostaviti dojam da sam jaka. Pogodi me energija publike, kad vidim koliko uživaju u mojim pjesmama. Pogotovo plačem kad su u pitanju djeca i životinje. U zadnje vrijeme izbjegavam i vijesti zbog scena ratova.'

Svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no sada je po prvi put ispričala detalje prvog susreta s tajanstvenim partnerom.

- On je rođen u Njemačkoj, ali je Hrvat, a upoznavanje je bilo smiješno i slučajno. Došao je s prijateljima i bratom na utakmicu Hrvatske na Poljudu, a poslije su završili u kafiću u koji i ja često idem. Imala sam rezerviran stol, ali kako sam kasnila, oni su zamolili moje prijatelje da ga podijele s njima. Kad sam napokon došla i shvatila da nemam stol, htjela sam otići, no prijatelj me pozvao da upoznam ekipu iz Njemačke. Poludjela sam kad sam vidjela gomilu visokih, bradatih momaka umjesto svojih prijatelja. Cijelu večer su mi prilazili ljudi koji su se htjeli fotkati sa mnom, DJ je vrtio moje pjesme, a onda je dečko došao i pitao zašto se svi slikaju i jesam li neka poznata osoba. Rekla sam mu da pjevam, a on da ne prati jer živi u Njemačkoj. Naivno sam spomenula da sam pjevačica Magazina, iako mi je kasnije priznao da je sve znao i da je te večeri kriomice pjevao sve moje pjesme. Tako da me na laž dobio, ha, ha - ispričala je ekskluzivno za Happy FM.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM

Andrea priznaje kako joj je ljubav bitna, no vjenčanje još nije na vidiku.

- Ni kao dijete nisam zamišljala taj dan niti sam imala želju udati se. S obzirom na to da je moja obitelj tradicionalna, znam da se to očekuje. Ako se ikada dogodi, bit će u crkvi, u intimnoj atmosferi - rekla je.

Kada je riječ o preljubima, kaže da nema kompromisa: 'Ne mogu oprostiti prevaru. Mislim da ima jako malo žena koje bi to mogle.'

Između koncerata i privatnih trenutaka, Šušnjara nastavlja uspješnu suradnju s obitelji Huljić i rad na novim glazbenim projektima, koje će uskoro predstaviti svojoj publici.

Foto: Kristijan Jalšić/ Happy FM