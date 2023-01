Suzanne Somers sa suprugom spava nekoliko puta dnevno: 'Neki ljudi vide problem u tome'

Američka glumica Suzanne Somers (76) javno je progovorila o ljubavi i otkrila neke tajne sretnog braka s Alanom Hamelom (86).

Nedavno se pojavila na naslovnici magazina 'First For Women', za koji je dala i intervju u kojem je izjavila kako svom suprugu pruža sve ono što treba, a i obrnuto. Dodala je i da se u intimne odnose upuštaju dva ili tri puta dnevno te kako i to zasigurno pridonosi braku u kojem su već 55 godina.

- Razmazili smo jedno drugo i stalno si dijelimo komplimente. Radi se o međusobnom poštovanju i pružanju partneru onoga što mu je potrebno. Započinjemo dan u romantičnom blaženstvu i trudimo se da tako bude i dalje. A i svako jutro mi donosi kavu u krevet - izjavila je.

- Većina ljudi misli da je to u ovoj fazi života problem, ali danas sam već tri puta spavala s njime - rekla je glumica jednom prilikom.

Suzanne je bila jedna od najpoznatijih i najomiljenijih plavuša tijekom 70-ih godina, i to zahvaljujući sitcomima 'Tri cimera' i 'Korak po korak', koji su joj donijeli svjetsku slavu, a tri desetljeća kasnije i dalje ima svoje vjerne obožavatelje.

No, pozornost najviše privlači njezin izgled za koji mnogi tvrde da je podvrgnula estetskim operacija, ali ona je rekla kako je sve prirodno na njoj te otkrila svoje tajne.



Izjavila je kako voli svježe začinsko bilje poput ružmarina, majčine dušice, metvice, kurkume, vlasca, kima i cimeta. Zdravoj prehrani okrenula se nakon što joj je u pedesetima bio dijagnosticiran rak dojke.

Od 1977. godine u sretnom je braku voditeljem Alanom, a i danas su omiljeni par gdje god da se pojave. Prije sadašnjeg supruga, glumica je bila udana za Bruce Somersa (57), s kojim ima i i sina Brucea Somersa Juniora.

