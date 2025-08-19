Obavijesti

HRVATSKA KIŠA METEORA

Suze svetog Lovre snimljene u Hrvatskoj prikazane u epizodi emisije Jimmy Kimmel Live

Piše Lucija Raguž,
Suze svetog Lovre snimljene u Hrvatskoj prikazane u epizodi emisije Jimmy Kimmel Live
Foto: Youtube/Screenshoot

U nedavnoj epizodi jednog od najpoznatijih američkih talk showova, bila je spomenuta upravo Hrvatska. U emisiji, komičarka Nicole Byer pokazala je video suza svetog Lovre.

Komičarka Nicole Byer mijenjala je dobro poznatog Jimmyja Kimmela u nedavnoj emisiji američkog talk showa Jimmy Kimmel Live. Za jednu od šala u epizodi emisije iskoristila je upravo Lijepu Našu. Prikazala je snimku suza svetog Lovre koje su bile vidljive na nebu prije nekoliko dana.

PERZEIDI OBASJALI NEBO VIDEO Suze svetog Lovre sinoć su priredile nebeski spektakl
VIDEO Suze svetog Lovre sinoć su priredile nebeski spektakl

- U slučaju da ste bili previše zauzeti gledajući u svoj mobitel, ovo je pogled na meteore u Hrvatskoj. Nažalost, u Los Angelesu ima toliko svjetlosnog zagađenja da su jedine zvijezde koje vidim one koje mi se uguraju ispred auta na cesti - našalila se komičarka

Jimmy Kimmel Live! je jedna od najpoznatijih američkih talk show emisija koju je kreirao i vodi Jimmy Kimmel, a emitira se na ABC-u. Kroz emisiju, Jimmy je postao jedan od omiljenih voditelja televizijskih emisija.

'ONO ŠTO SE DOGAĐA JE UŽASNO' Jimmy Kimmel spreman za bijeg iz SAD-a zbog Donalda Trumpa: 'Već imam talijansku putovnicu'
Jimmy Kimmel spreman za bijeg iz SAD-a zbog Donalda Trumpa: 'Već imam talijansku putovnicu'
89th Academy Awards - Oscars Awards Show
89th Academy Awards - Oscars Awards Show | Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Suze svetog Lovre obično su vidljive na nebu kroz mjesec kolovoz. Radi se o meteorskom roju Perzeida, a mnogi se u to vrijeme okupe da bi vidjeli predstavu meteora i zvijezda na noćnom nebu. Naziv suze svetog Lovre dolazi od rimskog đakona svetog Lovre koji je pogubljen te se, prema legendi, dok je umirao nebo se rasplakalo i svake godine u isto vrijeme 'plače' u sjećanju za Lovrom.

SPEKTAKL NA NEBU Večeras će Suze svetog Lovre juriti nebom - evo kada i odakle ćete ih najbolje moći vidjeti
Večeras će Suze svetog Lovre juriti nebom - evo kada i odakle ćete ih najbolje moći vidjeti
Zagreb: Suze sv. Lovre prošarale nebo
Zagreb: Suze sv. Lovre prošarale nebo | Foto: Borna Filic/PIXSELL

