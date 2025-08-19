Suze svetog Lovre snimljene u Hrvatskoj prikazane u epizodi emisije Jimmy Kimmel Live

Komičarka Nicole Byer mijenjala je dobro poznatog Jimmyja Kimmela u nedavnoj emisiji američkog talk showa Jimmy Kimmel Live. Za jednu od šala u epizodi emisije iskoristila je upravo Lijepu Našu. Prikazala je snimku suza svetog Lovre koje su bile vidljive na nebu prije nekoliko dana.

- U slučaju da ste bili previše zauzeti gledajući u svoj mobitel, ovo je pogled na meteore u Hrvatskoj. Nažalost, u Los Angelesu ima toliko svjetlosnog zagađenja da su jedine zvijezde koje vidim one koje mi se uguraju ispred auta na cesti - našalila se komičarka

Jimmy Kimmel Live! je jedna od najpoznatijih američkih talk show emisija koju je kreirao i vodi Jimmy Kimmel, a emitira se na ABC-u. Kroz emisiju, Jimmy je postao jedan od omiljenih voditelja televizijskih emisija.

89th Academy Awards - Oscars Awards Show | Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Suze svetog Lovre obično su vidljive na nebu kroz mjesec kolovoz. Radi se o meteorskom roju Perzeida, a mnogi se u to vrijeme okupe da bi vidjeli predstavu meteora i zvijezda na noćnom nebu. Naziv suze svetog Lovre dolazi od rimskog đakona svetog Lovre koji je pogubljen te se, prema legendi, dok je umirao nebo se rasplakalo i svake godine u isto vrijeme 'plače' u sjećanju za Lovrom.

Zagreb: Suze sv. Lovre prošarale nebo | Foto: Borna Filic/PIXSELL