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ŠOKANTAN PREOBRAT

Suze u Love Island vili! Ispao je prvi kandidat, za njim su plakali svi. Ušli su i novi 'bombshellovi'

Piše 24sata,
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Suze u Love Island vili! Ispao je prvi kandidat, za njim su plakali svi. Ušli su i novi 'bombshellovi'
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Foto: VOYO
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Napetost je dosegnula vrhunac tijekom ceremonije uz vatru, kada su novi Luka i Luka morali otkriti koga su odlučili odabrati. Prvi Luka svoj je izbor napravio bez puno dvojbi, ali izbor drugog Luke sve je šokirao

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Nakon niza vrućih striptiz trenutaka i dolaska novih 'bombshella', odnosi u vili 'Love Island Adria' više nisu isti. Dvojica novih natjecatelja, obojica imena Luka, dobila su poseban tajni zadatak koji je dodatno zakomplicirao situaciju, a večer je završila emotivnim oproštajem i odlaskom jednog od omiljenih islandera.

Napetost je dosegnula vrhunac tijekom ceremonije uz vatru, kada su novi Luka i Luka morali otkriti koga su odlučili odabrati. Prvi Luka svoj je izbor napravio bez puno dvojbi - odabrao je Alju, koja je tako dobila novu priliku za ostanak u vili nakon što ju je Anthony ranije ostavio zbog Lare.

Foto: VOYO

Još veći preokret dogodio se kada je na red stigao drugi Luka. Privukla ga je Tara, s kojom je, kako je objasnio, osjetio dobru energiju i kemiju. Njegova odluka imala je teške posljedice za Vukašina, koji je ostao bez partnerice i morao odmah napustiti show.

Vijest o njegovom odlasku teško je pala ostalim natjecateljima. Posebno emotivne bile su djevojke, a Mili, Tara i Lara nisu uspjele zadržati suze dok su se opraštale od Vukašina, s kojim su do tada dijelile svakodnevicu u vili. Zaplakao je i Anthony.

Foto: VOYO

Vukašin je i u najtežem trenutku ostao smiren te se od svojih sustanara oprostio u svom prepoznatljivom, emotivnom tonu.

- Svi ostali ste me jako dirnuli. Uzeli ste velik dio mog srca. Svi. Baš jedinstveno iskustvo i ne žalim ni jedan trenutak - poručio je prije odlaska.

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