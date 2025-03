Suze u Survivoru! Luciano: 'Bit će mami drago kada ovo vidi, da plačem jer nisam uz nju...'

Kandidati Survivora večeras će se suočiti s fizički zahtjevnim igrama koje traže energiju, fokus i snagu volje. Ulog je velik jer će pobjednički tim osigurati slasnu nagradu: hamburgere i krumpiriće s umacima. No, ni osobni imunitet neće biti nimalo lak za osvojiti, a ogrlica će i ovaj put nositi iznenađenje koje bi moglo poremetiti ravnotežu u oba tima. Za to vrijeme Lucianu je posebno teško jer nije uz svoju majku na njezin 50. rođendan.

U večerašnjoj epizodi Survivora natjecatelji će morati svladati fizički i emocionalno zahtjevne izazove koji će testirati njihove granice, odnose i motivaciju. Igre za nagradu i osobni imunitet donijet će napetost, ali i trenutke koji će zbližiti ili dodatno udaljiti članove unutar timova. Goran će prije same igre pokušati zadržati sklad u žutom plemenu, barem prividno.

Foto: Nova Tv

- Sad se svi više-manje družimo. Uglavnom svi smo ok, svatko sa svakim priča i sve je ok.

Ivan će se nadati da će mu večerašnja igra odgovarati: „Nadam se da će biti više igra snage nego preciznosti“, reći će prije nego zakorači na zahtjevan poligon. Igru će otvoriti Iva i Anastasia, a gledatelje čeka paklena borba za bodove koja će nekim kandidatima donijeti i suze.

No suze neće biti rezervirane samo za emocije na poligonu. Rasplakat će se i Luciano razmišljajući o 50. rođendanu svoje majke, a kako on nije s njom, to će mu biti teško.

Foto: Nova Tv

- Bit će joj drago kad ovo vidi, da plačem jer nisam uz nju - reći će Luciano te dodati: "Najbolji superheroj na svijetu je moja mama."

Nakon borbe za slasnu nagradu, natjecatelji će se boriti za ogrlicu osobnog imuniteta koja će ih štitit na sljedećem plemenskom vijeću od izglasavanja za eliminacijsku igru. Tko će se istaknuti, tko će posustati, a tko iznenaditi – saznat ćemo u večerašnjoj epizodi Survivora na Novoj TV.