Sva djeca iz 'Malcolma' su se nakon serije odrekla glume...

Oni su sve samo ne tipična američka obitelj iz predgrađa. Njihovo prezime ne znate zato što ga nema - u pilot epizodi oni se prezivaju Wilkerson - da bi već od prve “prave” epizode bilo jasno kako prezimena jednostavno - nema.

Mama i tata Hal i Lois te sinovi Malcolm, Reese, Francis i Dewey (te poslije najmlađi Jamie) su, kako ih mnogi opisuju, obitelj iz pakla. Svađaju se, urlaju, upadaju u nevolje i čini se kao da se na prvu loptu (pa i drugu i treću) uopće ne mogu podnijeti.

Glumac Muniz je imao 12 godina kad je došao na audiciju za “Malcolma” koji je, prema scenariju, imao devet godina. Kad je izašao s audicije, Muniz je majci signalizirao da je audicija jako loše prošla i da nema šanse da dobije ulogu devetogodišnjaka. Nedugo poslije toga javili su mu kako su scenarij upravo zbog njega promijenili i kako će Malcolm “startati” kao malo stariji.

Foto: promo

Muniz je danas, kao 32-godišnjak, posvećen karijeri vozača automobilskih utrka, menadžer je rock bendovima, a svirao je i bubnjeve u bendu Kingsfoil. Glumačku karijeru je stopirao 2008. godine, prije svega zbog utrkivanja. Tijekom sudjelovanja u američkom “Plesu sa zvijezdama” 2017. priznao je kako je nakon ishemičnog moždanog udara izgubio pamćenje, posebno iz doba kad je glumio u seriji koja mu je donijela nekoliko nominacija za prestižne nagrade.

Foto: promo

Njegov tupavi i nasilni stariji brat iz serije, Reese (Justin Berfield), zapravo je tri mjeseca mlađi od Muniza, samo je uvijek djelovao starije. On je “zločesti” brat koji neprestano maltretira sve oko sebe, iako Malcolma čak ponekad brani od školskih nasilnika, a kod kuće mu redovito priušti pakao. Njegov se lik razvijao više od Malcolmova posebno zato što su se obožavatelji serije žalili kako je nemoguće da Reese nema nijednu pozitivnu karakteristiku, nego da će dovijeka ostati glupko koji samo zna maltretirati druge i upadati u nevjerojatne nevolje.

Foto: promo

Tijekom sedam sezona i 151 epizode scenaristi su u seriji otkrili kako je Reese talentirani kuhar koji je sposoban stvarati kulinarska remek-djela te da je, također, puno sposobniji u planiranju bizarnih, ali na kraju uspješnih planova od svoje inteligentnije braće. Berfield se, kao ni Muniz, nije dugo zadržao u svijetu glume - danas je kreativni direktor u tvrtki koja se bavi produkcijom, čiji je glavni vlasnik britanska korporacija Virgin Group.

Najstariji brat Francis ostao je bez svojeg prepoznatljivog talenta, no upamćen je kao ultimativni buntovnik. Prije nego što su dobili prvog sina, Lois i Hal su živjeli relativno uspješne živote u kojima nije nedostajalo novca, no Francis je sve to vlastoručno uništio svojim nekontroliranim ponašanjem otkad je bio beba.

Foto: promo

Tijekom serije roditelji su ga poslali u vojnu školu iz koje je pobjegao, emancipirao se i na Aljasci oženio djevojkom Piamom, koju njegova majka nije mogla podnijeti jer ju je podsjećala na samu sebe. Francis se s vremenom, i zahvaljujući Piami, smirio, što je posebno razljutilo dio obožavatelja:

Foto: promo

'Gledali smo ga kako odrasta i roditelje gura u pakao očaja, nije nam trebao Francis koji radi u kompaniji te je miran i dobar”. “Kakve su to nepodnošljive promjene nabolje”, napisao je jedan kritičar.

Foto: promo

Glumio ga je Christopher Masterson, koji se tijekom vremena više zainteresirao za produkciju, pa je tijekom šeste i sedme sezone bio manje ispred kamere, a više iza nje te je čak napisao nekoliko epizoda.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Danas 26-godišnji Eric Per Sullivan bio je najmlađi i najtiši brat Dewey, glazbeni genijalac, koji i u stvarnom životu svira saksofon. Prave zvijezde serije, kažu mnogi, nisu djeca, nego autoritarna Lois i infantilni Hal, koje glume Jane Kaczmarek i Bryan Cranston, Walter White iz serije “Breaking Bad”.

- Zaustavljali su me na cesti i urlali na mene da kako mogu biti tako loš roditelj toj djeci. Zaista smo serijom pomaknuli granice očekivanog - rekao je Cranston.