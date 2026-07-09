'Svadba' Igora Šeregija otvorila 73. Pulski filmski festival

Prikazivanjem filma Igora Šeregija 'Svadba', najgledanijeg filma svih vremena u hrvatskim kinima, u četvrtak navečer u pulskoj Areni svečano je otvoreno ovogodišnje 73. izdanje Pulskog filmskog festivala u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano jedanaest filmova.

Ovogodišnji festival donosi dva najgledanija hrvatska filma u posljednjih trideset godina - film 'Svadba' koji je do danas u hrvatskim kinima pogledalo 799 080 gledatelja, a svečana projekcija u Areni označila je prelazak impresivne brojke od 800 tisuća gledatelja. S druge strane, festival će povodom 30. obljetnice klasika redatelja Vinka Brešana iz 1996. godine zatvoriti film 'Kako je počeo rat na mom otoku' čija će restaurirana kopija u Puli biti prikazana prvi put.

- Hrvatski film već godinama ostvaruje značajne uspjehe u svijetu. Na najvećim festivalima osvajali smo važne nagrade, postali prepoznati sa svakim novim filmom, svakim novim autorom. Stoga producenti i redatelji s pravom za svoje filmove traže premijere na svjetskim festivalima i redovito ih ostvaruju - rekao je na svečanosti otvaranja umjetnički ravnatelj Pulskog filmskog festivala Danijel Pek.

Foto: promo

Selektor filmskog programa Mario Kozina najavio je ukupno 18 filmova iz Hrvatske i susjednih zemalja s kojima su ostvarene manjinske koprodukcije, istaknuvši kako ti filmovi na različite načine istražuju našu stvarnost.

- To su filmovi koji se bave obiteljskim odnosima, koji su nekad veseli zbog organizacije svadbi, nekad su zategnuti zbog imovinskih pitanja, priče o odrastanju, priče o djetinjstvu, čak i priče o povijestima koje smo danas zaboravili i koje kroz film dobivaju neki novi život - istaknuo je Kozina, dodavši da će ove godine festival imati čak dva dana posvećena animiranom filmu.

Foto: promo

Ravnateljica Pula film festivala Vlatka Kolarović zahvalila je publici na potpori, ustvrdivši kako je ovaj festival identitetski utkan u sjećanja i memoriju grada.

- Drago mi je da upravo ove godine film koji otvara Arenu onaj koji publika najviše voli. Ona je pokazala jedan fenomen, a to je da je spremna ići u kina i vratiti se u gledalište kada im se nešto svidi i kada dobiju od filma ono što žele - poručila je Kolarović, dodavši kako će 'cijela Pula ovih dana biti u znaku filma i povratka publike u Arenu'.

U programu svečanosti otvaranja, uz ostale, nastupili su istarski glazbenik Livio Morosin i 150 pjevača pulskih zborova, Zoe Šestan i Bruno Krajcar, a velikim pljeskom odana je počast scenaristu i filmskom redatelju Zrinku Ogresti koji nas je zauvijek napustio prije nekoliko dana.

Zagreb: Održana komemoracija za filmskog redatelja Zrinka Ogrestu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Članovi žirija Hrvatskog i Regionalnog programa Pulskog filmskog festivala su filmski i kazališni redatelj i scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelj i kustos Ivan Ramljak.

Oni su članovi Ocjenjivačkog suda Hrvatskog programa na 73. Pulskom filmskom festivalu, i na njima je odluka o dodjeli Zlatnih arena filmovima iz sekcije Hrvatski film i Manjinske koprodukcije te dodjeli Nagrade Breza najboljem debitantu.