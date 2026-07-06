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ŠEF STRANKE DOMINO

Radić prozvao HAVC: 'Svadba 2' dobiva 950.000 eura, a projekt o Vukovaru nije dobio ništa

Piše HINA,
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Radić prozvao HAVC: 'Svadba 2' dobiva 950.000 eura, a projekt o Vukovaru nije dobio ništa
Zagreb: Konferencija za medije Platforme "Vukovarska koalicija" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić smatra kako takva odluka nije samo pitanje jednog filmskog projekta, nego još jedna potvrda da je hrvatskoj kulturnoj politici potreban temeljit zaokret

Stranka DOMiNO ocijenila je u ponedjeljak da hrvatska kulturna politika ima problem s prioritetima, navodeći da HAVC nije odobrio novac za proizvodnju igranog filma "Vukovar" dok je nastavku filma hrvatsko-srpske produkcije "Svadba 2" dodijelio gotovo 950 tisuća eura.

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić smatra kako takva odluka nije samo pitanje jednog filmskog projekta, nego još jedna potvrda da je hrvatskoj kulturnoj politici potreban temeljit zaokret te da upravo zato stranka DOMiNO od svog osnutka inzistira na preuzimanju odgovornosti za Ministarstvo kulture i medija.

''Kada projekt igranog filma o Vukovaru, simbolu hrvatske obrane, žrtve i stvaranja moderne hrvatske države, ostane bez potpore za proizvodnju, dok se gotovo milijun eura dodjeljuje drugom projektu, onda više ne govorimo o jednoj natječajnoj odluci. Govorimo o vrijednosnom sustavu koji određuje prioritete hrvatske kulturne politike. Vukovar nije bilo koja tema. Vukovar je temelj hrvatske slobode i mjesto na kojem je stvarana hrvatska država", ističe Radić u priopćenju.

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Dodao je da ako hrvatske institucije ne prepoznaju da upravo takvi projekti zaslužuju posebnu potporu, da je onda jasno da problem nije jedan natječaj, nego smjer hrvatske kulturne politike zbog čega od početka tvrde da Hrvatskoj treba Ministarstvo kulture koje će štititi hrvatske nacionalne interese.

"Ne tražimo taj resor zbog političkog plijena ni zbog podjele fotelja, nego zato što hrvatski građani imaju pravo očekivati da se njihov novac ulaže i u projekte koji čuvaju istinu o Domovinskom ratu, hrvatski identitet i vrijednosti na kojima je stvorena moderna hrvatska država'', poručio je Radić.

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Projekt igranog filma ''Vukovar'', autora Jakova i Dominika Sedlara, nastavak je planirane trilogije započete filmom ''260 dana'', koji tematizira zatočeništvo dječaka Marijana Gubine i sudbinu njegove obitelji tijekom Domovinskog rata. Iako se projekt realizira u godini obilježavanja 35. obljetnice pada Vukovara, HAVC mu nije odobrio sredstva za proizvodnju, nego 6.000 eura za razvoj scenarija, navodi se u priopćenju. 

DOMiNO ističe i da hrvatska javnost ima pravo znati koliki je financijski udio Republike Hrvatske, a koliki Republike Srbije u projektu ''Svadba 2'', budući da je riječ o hrvatsko-srpskoj koprodukciji, a Radić dodaje i kako Ministarstvo kulture i HAVC moraju javno objasniti kriterije prema kojima se dodjeljuje novac te odgovoriti zbog čega projekt koji tematizira Vukovar, uoči 35. obljetnice njegova pada, nije prepoznat kao projekt od posebnog nacionalnog značaja.

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