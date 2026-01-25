Obavijesti

Show

Komentari 1
NACIST I PSIHIJATAR

Gledali smo Nürnberg: Russell Crowe je briljirao, a Rami Malek podbacio. Ovo su minusi filma...

Piše Morana Ćosić,
Čitanje članka: 2 min
Gledali smo Nürnberg: Russell Crowe je briljirao, a Rami Malek podbacio. Ovo su minusi filma...
15
Foto: Supplied by LMK

Jedan od kontroverznijih redateljskih poteza je uključivanje stvarnih arhivskih snimki iz koncentracijskih logora. Povijesni triler ‘Nürnberg’ nije za svakoga gledatelja...

Admiral

Povijesne drame koje se bave najmračnijim poglavljima čovječanstva nose golemu odgovornost. Film “Nürnberg” redatelja Jamesa Vanderbilta hrabro ulazi na taj zahtjevan teren i nudi novi pogled na čuvene sudske procese nacističkim zločincima. Umjesto sveobuhvatnog prikaza sudnice, Vanderbilt fokus stavlja na psihološki dvoboj između Hitlerove desne ruke, Hermanna Göringa, i američkoga vojnog psihijatra Douglasa Kelleyja.

JESTE LI IH GLEDALI? Odabrali ih kritičari Cafea: Ovo su top 5 serija u 2025. godini
Odabrali ih kritičari Cafea: Ovo su top 5 serija u 2025. godini

Film, temeljen na knjizi “Nacist i psihijatar” Jacka El-Haija, prati dr. Kelleyja, kojeg tumači oskarovac Rami Malek. On je ambiciozan psihijatar zadužen da procijeni jesu li nacistički vođe mentalno sposobni za suđenje. Njegov glavni interes, međutim, postaje Hermann Göring, kojeg utjelovljuje također oskarovac - Russell Crowe. On je, pak, najviši rangirani nacist u zarobljeništvu. U nizu intenzivnih razgovora, između dvojice muškaraca razvija se složena igra mačke i miša, u kojoj se brišu granice između liječnika i pacijenta, manipulatora i manipuliranog.

Okosnica i neupitno najjači adut filma je Russell Crowe. Njegova transformacija u Hermanna Göringa jedna je od najboljih uloga njegove karijere. Crowe ne portretira Göringa kao jednodimenzionalno čudovište nego kao inteligentnog, lukavog i zastrašujuće karizmatičnog manipulatora. Njegov Göring je svjestan svoje povijesne uloge, ponosan i prkosan, a istovremeno sposoban pokazati prividnu ranjivost kako bi ostvario svoj cilj. To je briljantno nijansirana izvedba koja prikazuje banalnost zla - činjenicu da su stravične zločine počinili stvarni ljudi, a ne mitska bića iz bajki.

NUREMBERG-FILM-LMK106-22 copy
Foto: Supplied by LMK

S druge strane ovoga psihološkog ringa stoji Rami Malek, čija se izvedba dr. Kelleyja teško može mjeriti s Croweovom. Dok je Crowe utjelovljenje suptilnosti, Malekova gluma je, kako su mnogi kritičari primijetili, pretjerano teatralna i melodramatična. Njegov Kelley je zbirka nervoznih tikova, zagonetnih osmijeha i naglašenih gesta koje više podsjećaju na karikaturu filmskog negativca nego na kompleksnog protagonista. Umjesto napetog intelektualnog dvoboja, često dobivamo dojam da iskusni predator poigrava s nesigurnom i pretjerano ambicioznom žrtvom.

NUREMBERG-FILM-LMK106-22 copy
Foto: Supplied by LMK

Kelleyjeva opsesija Göringom i njegov tragičan kraj trebali bi biti emocionalno središte filma, no zbog Malekove izvedbe taj put u tamu ostaje nedovoljno uvjerljiv. Fokusirajući se na odnos Kelleyja i Göringa, film neizbježno gura samu sudsku dramu u drugi plan. Procesi koji su postavili temelje međunarodnog prava svedeni su na nekoliko pojednostavljenih scena. Dijalozi su povremeno didaktični i klišejizirani, kao da je scenarij pisan s namjerom da publici održi lekciju iz povijesti umjesto da je uroni u dramu.

BINDŽAJ I STRIMAJ Stranger Things nikad mračniji i napetiji, a i kritika i publika su se zapitali jedno ključno pitanje
Stranger Things nikad mračniji i napetiji, a i kritika i publika su se zapitali jedno ključno pitanje

Scene u sudnici spašava izvanredna sporedna glumačka postava. Michael Shannon kao glavni američki tužitelj Robert H. Jackson donosi potrebnu čvrstinu i moralni autoritet. Jedan od kontroverznijih redateljskih poteza je uključivanje stvarnih arhivskih snimki iz koncentracijskih logora.

NUREMBERG-FILM-LMK106-22 copy
Foto: Supplied by LMK

Zbog izvanredne uloge Crowea i nekoliko uistinu moćnih scena, “Nürnberg” vrijedi pogledati. No ostaje gorak okus zbog osjećaja da je s ovako važnom temom i takvim glumačkim talentom u glavnoj ulozi propuštena prilika za stvaranje istinski velikog i pamtljivoga filmskog djela. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna
OBITELJSKI RAT

Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice
Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...
GLAZBENA DIVA

Znaš li tko sam? Optuživali su je da previše odskače, tad ju je Arsen Dedić jedini branio...

S deset godina pjevala je u Dječjem zboru RTV Zagreb, s kojim je 1961. u Francuskoj osvojila titulu najboljega dječjeg zbora svijeta
FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput
PUT DO MAJINOG SRCA

FOTO Prije godinu dana Šime Elez je bio 'Gospodin Savršeni', a danas grli i ljubi Maju Šuput

Šime Elez u 'Gospodina Savršenog' ušao je više iz znatiželje nego s velikim očekivanjima. Htio je isprobati nešto novo, izaći iz rutine i vidjeti kamo će ga to odvesti. I odvelo ga je poprilično daleko, barem kad je riječ o poslu i svemu što je došlo nakon showa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026