Svađe i suze u emisiji 'Pet spojeva tjedno': Iz natjecanja je neočekivano ispala Carmen

Nisam bila na spoju od 2018. godine, priznala je Marina u showu 'Pet spojeva tjedno' pa rekla da ima tremu. Najavila je kako je najviše zanima što Tomi misli o obitelji i djeci. Tomi je dame već za doručkom obavijestio kako na današnji spoj jedan na jedan odlazi Marina pa joj priznao da mu je na kraju dana bila favorit, no da su je neke cure jučer malo potisnule.

Foto: Tea Belak

Marina mu je kazala da joj je u vezi najvažnije poštovanje i iskrenost te da nikad ne bi mogla oprostiti nevjeru, dok je Tomi rekao kako smatra da bi on svaki problem mogao riješiti razgovorom, pa čak i to. ''Iznenadilo me da bi on mogao leći pored te osobe ponovno kao da ništa nije bilo, ja ne mogu'', zaključila je Marina.

Tomi je Marini još jednom ponovio da mu ne smeta što ona ima dijete jer je i sam otac, a ona mu se iskreno povjerila o emotivnom razdoblju trudnoće te priznala kako nije u dobrim odnosima s ocem svoga djeteta. ''Već je to sad na nekom drugom nivou… Sviđa mi se malo više'', zadovoljna je bila spojem Marina.

Foto: Tea Belak

Tomi je svoje dame odlučio povesti u izlazak, a atmosfera je bila vesela i užarena. Djevojke su ubrzo zaplesale, a predvodila ih je Antea. Sanja je brže-bolje ''uhvatila'' Tomija kako bi senzualno zaplesala s njim. ''Bio sam i više nego zadovoljan'', priznao je.

U igru se ubrzo uključila i Carmen i zaplesala s Tomijem, no Sanja joj ga je pokušala preoteti, a Tomiju se njezino ponašanje nije baš svidjelo. ''Od trenutka ulaska u klub ponašala se kao da je tu glavna i da ću ja plesati samo s njom i biti samo s njom… Svaka druga cura joj je predstavljala neku opasnost'', komentirao je.

''Ako se ja odlučim za njega, ja ću ga dobiti sto posto'', nije se dala Carmen koja je te večeri i prvi put uspjela s Tomijem razgovarati nasamo. Tomi joj je priznao kako je se malo boji, a ona mu je rekla da traži muškarca koji će je voljeti i biti joj podrška. ''Ispod se krije normalna žena s emocijama, koja hoće dijete i obitelj, nekoga…'' rekao je Tomi.

Foto: Tea Belak

Sanja se malo previše opustila pa su je ponijele emocije i zaplakala je. U jednom je trenutku poželjela otići doma pa ju je Tomi odveo sa strane kako bi je utješio, a dobra zabava naglo je splasnula. Sanja i Marina čak su se i porječkale, a Carmen, koja dramu više nije mogla trpjeti, napustila je stol. ''Baš mi je bila draga cura, a sad više ne znam…'' komentirala je.

''Koliko god emotivan bio, ne možeš si dozvoliti da se tako ponašaš'', zaključio je Tomi i pozvao fajrunt. Podbadanje i trzavice nastavile su se i po povratku kući, a Tomiju je bilo vidno nelagodno. Marina je pokušala ušutkati Sanju i utješiti Carmen.

Foto: Tea Belak

Kako bi ipak sve pokušale izgladiti, Sanja i Carmen povukle su se da nasamo porazgovaraju. ''Nisam te htjela povrijediti'', priznala je Sanja.

''Hoće li se sad izljubiti i izgrliti?!'', u šoku je bio Tomi gledajući pomirbu. Sanja je pred svima još jednom pokušala izraziti svoje emocije, no Marina je smatrala kako su njezine suze lažne i kako glumi. Nakon i više nego burne večeri, Tomi je morao jednu djevojku i izbaciti.

''Nakon ove scene i svega ovog, mislim da ću ja otići… Svima sam uništila večer'', uvjerena je bila Sanja. Tomi je pohvalio Anteu što se večeras odlučila držati podalje od cijele drame, no kazao je kako mora pokazati više interesa za njega pa joj obznanio kako večeras ostaje.

Foto: Tea Belak

Sanji je zamjerio ponašanje, ali pohvalio emotivnost pa i nju ostavio u kući, a Marina i Carmen nisu mogle sakriti svoju nevjericu. ''Dvije dominantne žene koje znaju što hoće… Danas sam imao ugodan razgovor s obje. Ali moja odluka je da kuću večeras napušta Carmen'', rekao je Tomi. Carmen je požurila spakirati se uz Marininu pomoć pa je napustila kuću, bez pozdrava s Tomijem.

''Danas sam baš 'down', želim ići spavati i sutra ići kući'', priznala je i Marina.

Najčitaniji članci