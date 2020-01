'Svaki moj potez povezan je s tragedijom koja me okovala...'

Splićanka Petra Roško (25) oduševila je žiri u audicijskoj emisiji glazbenog showa “The Voice”. Po zanimanju je kuharica, slastičarka i komercijalistica u turizmu, ali trenutačno studira na trećoj godini kroatistike. Vrlo rano ostala je udovica, a najviše pažnje i slobodnog vremena pridaje kćeri Karmen (5).

Zašto si se prijavila u show? Jesi imala tremu?

Netko od mojih prijatelja označio me u komentaru objave ‘The Voicea’. Tad me prostrijelila rečenica ‘Petra, ili sad ili nikad’. Tremu nisam imala jer i nisam tremaš po prirodi kad je o pjevanju riječ. Nekako sam jedva čekala uzeti taj mikrofon i krenuti u sve to.

Jesi li se već prije natjecala u showovima?

Ovo mi je prvi natjecateljski show. Kao mala sudjelovala sam na festivalu kao i tadašnja solinska djeca, ali nikad nisam iskusila ozbiljna natjecanja.

Što očekuješ od “The Voicea”?

Na ‘Voice’ gledam kao na vrata u nove mogućnosti, priliku da postavim čvrste temelje samostalnoga glazbenog puta. Zahvalna sam na ovakvom projektu koji mijenja živote, ostvaruje snove i rađa prilike.

Tko ti je u životu najveća potpora?

Moja potpora su mi kći, obitelj, sestre, brat moga pokojnog supruga i ljudi koji prate i cijene ono što radim.

Tko ti je najdraži u žiriju “The Voicea”?

Zadivljena sam profesionalnošću Massima te je užitak pjevati ispred njega i iščekivati svaki njegov komentar jer znam da takvom uhu ništa ne promiče. Istaknula bih veličinu Gopca u nastojanjima da pred nama kandidatima bude ‘malen’ i time nam olakša i uljepša ovo putovanje. Svi su mentori s razlogom ondje gdje jesu i zahvalna sam što imam priliku biti u krugu tako velikih glazbenika.

Budući da si rekla da radiš, samohrana si majka i udovica, kako uspiješ balansirati privatni život, odnosno odgoj djevojčice, posao i studiranje?

U prirodi mi je to ‘žongliranje’ raznim obvezama i volim živjeti kroz prizmu svojih multitaskinga. Odmalena su me roditelji, na čemu sam im beskrajno zahvalna, upisali na balet, glumu, u glazbenu školu te me hrabrili da se dodatno unosim u ono što me zanima. Tako da sam time izgradila sebe. Volim biti zaokupljena stvarima jer ću tako biti produktivnija te tako ostati fokusirana na odgoj moje Karmen.

Zapostavljaš li fakultet?

Da ste me to pitali prije početka projekta, rekla bih žustro i ponosno: ‘Ne, ušla sam u treću godinu teškog fakulteta i ostat ću dosljedna u guranju istoga’. Međutim, sada ću malo posramljeno reći i sakriti se iza cijele ove priče ‘The Voicea’ i tiho reći: ‘Pa da, malo zapostavljam’.

Pomaže li ti tko u odgoju djevojčice?

Zahvalna sam svojim i roditeljima svoga pokojnog supruga. Bake i dide servisi nekad su znali raditi i noćne i jutarnje smjene, sve kako bih ja bezuvjetno stala na vlastite noge i uspjela sagraditi život za Karmen.

Koliko ti je tragedija sa suprugom utjecala na život?

Svaki moj potez povezan je i vječno će biti povezan tragedijom koja je okovala moju obitelj. Svaki moj potez bit će povezan tom sudbinom i time priča s mojim suprugom nikad neće prestati živjeti. Gorčinu sam pretočila u snagu i tako idem dalje.

Iako si mlada ostala bez supruga, misliš li da ćeš ponovno pronaći nekoga i vjeruješ li i dalje u ljubavi?

Vjerujem u ljubav. Ljubav prema mojoj kćeri, ljubav prema prošlosti i budućnosti, prema umjetnosti i ljubav prema sebi. Temelji života bez ljubavi čvrsti su kao pijesak na vjetrometini. Život bez ljubavi nije život.

Tvoja sestra rekla je u emisiji da si uvijek nasmijana unatoč svemu što ti se dogodilo u životu. Kako uspijevaš imati stalno osmijeh na licu?

Ne volim baš pričati o sebi, više volim da moja djela pričaju o meni. Pozitivan stav vuče pozitivna djela, a pozitivna djela vuku sretan život. Moja pozitiva nije forsirana, ona je prirodan dio moga bića, nadam se da se to osjeti.

