Sve bivše princa Harryja: Ljubio je manekenke i voditeljice, a sreću je pronašao s glumicom

Princ Harry (38) danas je uzoriti suprug te otac dvoje djece, no nekoć je bio sve, samo to ne. Tulumario je, ljubakao se po klubovima, mijenjao je djevojke, doslovno, kao čarape. A onda se pojavila, sada već, bivša glumica Meghan Markle (41) te mu potpuno 'pomutila' pamet. Sve bivše pale su u zaborav. Harryju svakako, ali ne i nama. U nastavku vam donosimo koga je princ ljubio prije no što je upoznao fatalnu Amerikanku.

Chelsy Davy

Bila je jedna od najbitnijih žena u Harryjevom životu. Toliko bitna da ju je pozvao i na svoju svadbu 2018. No, to nije sve. Harry je navodno noć prije sudbonosnog 'da' čak plakao Chelsy na telefon.

Ova 36-godišnjakinja bila je miljenica kraljevske obitelji, a mnogi su se i nadali kako će postati prinčeva supruga. Par je konstantno prekidao i mirio se. I tako punih šest godina.

Cressida Bonas

Bila je još jedna plavuša koja je pokušala osvojiti Harryjevo srce. Iako su se kretali u istim krugovima te se činili kao poprilično skladan par, njihova veza nije opstala. Cressidi je užasno smetao medijski pritisak koji je pratio vezu. Ostali su dobri prijatelji nakon prekida. Toliko dobri da je i ona bila uzvanica na Harryjevom vjenčanju s Meghan.

Ellie Goulding

Pop-ikona također se našla na listi Harryjevih djevojaka. Iako njihova romansa nikada nije sto posto bila potvrđena, navodno su ih uhvatili kako se ljube. Tada su krenula šuškanja o njihovoj ljubavi, no pjevačica je to demantirala.

Florence Brudenell Bruce

Ljubio je princ i ovu manekenku. U trenutku veze s Florence bio je pilot u britanskoj vojsci, a njihova je romansa bila kratka. Brudenell se kasnije udala za jednog bankara, a navodno više nisu u kontaktu.

Caroline Flack

Harryjeva veza s ovom TV voditeljicom skrivala se od očiju javnosti. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a svoju su ljubav pokušali zadržati za sebe. Caroline je na kraju otkrila da su prekinuli tek kada je javnost saznala za njih.

Do tada je veza bila blistava, no ni ona nije željela biti stalno u fokusu javnosti. Tako je odlučila da Harry ipak nije onaj pravi za nju.

Astrid Harbord

Princ Harryja uhvatili su i kako ljubuje s Astrid Harbord, bliskom prijateljicom Kate Middleton (40). Često su se zajedno pojavljivali u javnosti, no veza nikad nije bila potvrđena. No, šuškalo se kako su se princ William (40) i njegova Kate nadali da bi se Harry mogao skrasiti s Astrid.

Cassie Sumner

Ova manekenka otkrila je kako je s princom imala aferu na jednu noć. On je tada imao tek 19 godina, a noć je, prema njezinim riječima, bila prilično strastvena. Tvrdila je da su bili zajedno, no Harry to nikada nije potvrdio.

Camilla Romestrand

Norveška pjevačica hvalila se prijateljicama kako je s Harryjem provela noć te da joj je princ nosio doručak u krevet. Iako se on u javnosti s njom nikada nije pojavio, nije ni demantirao te njezine navode.

