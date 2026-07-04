Sve je spremno za Thompsonov koncert danas u Zaprešiću

Nekoliko sati prije koncerta Marka Perkovića Thompsona počeli su se okupljati prvi obožavatelji, a oko stadiona i na prilaznim cestama pojavili su se štandovi na kojima se nude razni suveniri, majice i šalovi.

Koncert počinje u 21 sat, a grad se puni ljudima.

- Za sada u Zaprešiću nema većih problema. Na dispoziciji smo građanima, vidljivi smo - rekli su iz policije. Dodali su i kako su ranije na webu objavili da se sve snima, pa će se kako to inače biva analizirat.

Zaprešić: Štandovi s majicama uoči Thompsonovog koncerta | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Organizatori su objavili i opsežan plan regulacije prometa, naglasivši da će uže središte Zaprešića biti zatvoreno za osobne automobile. Svi posjetitelji koji dolaze vlastitim vozilom upućeni su na parkiralište trgovačkog centra Westgate, odakle je osiguran besplatan autobusni prijevoz do stadiona.

Zaprešić: Štandovi s majicama uoči Thompsonovog koncerta | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL

Večerašnji koncert održava se godinu dana nakon Thompsonova rekordnog nastupa na zagrebačkom Hipodromu, a organizatori očekuju dolazak tisuća obožavatelja iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva.

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