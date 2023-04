Sve je spremno za veliko finale 'Masked Singera', a Nikolina Pišek priznaje: Favoriti su mi svi

Subotnja zabava koju gledaju i unuci i bake, humor u režiji raspoloženih panelista, zvjezdana pogađanja i velika pozornica na kojoj su misteriozno zapjevali voditelji, glumci, pjevači, sportaši, političari, influenceri - sve to spojio je RTL-ov 'Masked Singer'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon sjajnih polufinalnih nastupa te iznenađenja koje je mnoge ostavilo bez teksta, sada svi nestrpljivo čekaju subotu i 20.15 sati jer vrijeme je za veliko finale u kojem će se konačno otkriti identiteti svih maski, ali i dodijeliti laskava titula najboljem maskiranom pjevaču.

- Spasila bih sve maske samo da se možemo još malo igrati. Od finalista, svi su mi favoriti jer su svi fantastični i jako me zanima tko - ističe voditeljica Nikolina Pišek.

Foto: RTL

- Nisam spremna za kraj, nekako mi je sve prebrzo došlo, ja bih da još malo traje! Falit će mi ove subote, sjajna ekipa, druženja i pripreme koje smo provodili zajedno - rekla je.

U prošlotjednoj epizodi sve je iznenadila radijska voditeljica Ivana Mišerić (37) koja se otkrila ispod maske Leptirice, no svakako najveće iznenađenje sezone bila je Kraljica jer, unatoč sumnjama, malo tko je mogao zamisliti da se ispod nje uistinu krije bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor (69).

Foto: RTL

Upravo je Kosor izazvala opće oduševljenje podigla Kraljičin veo, a hrvatska inačica ovog popularnog showa tako je postala jedina na svijetu koja je ispod maske uspjela angažirati bivšu premijerku.

- Meni je bilo odlično, to je bio moj izlazak iz sigurne zone. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon 'Mame ŠČ'. Uglavnom mi ljudi čestitaju na hrabrosti - rekla je.

Foto: RTL

- Dala sam si oduška, sama sam birala pjesme. Produkcija je sjajna, mislim da je to najbolje što gledatelji mogu vidjeti - izjavila je Kosor nakon emisije.

Foto: RTL





Sada će u velikom finalu snage odmjeriti tajanstveno Čudnovište, maska koja je iz epizode u epizodu možda i najviše mučila paneliste, a upravo su ga oni jednoglasno izravno poslali u finale.

Foto: RTL

Njemu je publika svojim glasovima pridružila Tovara, koji je na pozornicu donosio najveće hitove u kojima je pokazivao svu raskoš svog pjevačkog talenta, te miljenika publike Medu, koji je ostao upamćen po plesnim pokretima i zaraznoj energiji.

- Moj je favorit je Čudnovište, i to ne skrivam već nekoliko epizoda! Em je maska slatka, em joj je osoba koja je unutra baš udahnula život. Uz sve to, najvažnije mi je od svega to što sam stekla dojam kako čujemo glas koji inače ne čujemo u punom sjaju, što mi je posebno drago - priznaje i Antonija Blaće (43).

Foto: RTL

