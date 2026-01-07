Sve naopačke, pa i Maja Šuput: Mi u kaputima, oni u badiću

'Gospodin Savršeni' Šime Elez i Maja Šuput su nakon ispunjenog kraja 2025. godine, novu godinu odlučili započeti na najbolji mogući način - bijegom u tropski raj. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrili su da uživaju na dalekom Baliju. “2026. službeno može početi”, napisala je Maja uz objavu. Fotografije otkrivaju idiličan prizor iz Ubuda, srca Balija. Na njima pjevačica pozira u kupaćem kostimu.

No nije sama. Društvo joj pravi njezin novi partner, Šime Elez, s kojim se prepustila potpunom opuštanju i zabavi. Serija fotografija prikazuje njihove zaigrane trenutke, od Šimina skoka u bazen do zajedničkih akrobacija. Na jednoj je fotografiji Maja napravila stoj na rukama dok joj Šime pridržava noge. Visjeti naopačke, čini se, Maji je bio veliki gušt. Predivna priroda i partner za kojim je potpuno izgubila glavu, kako se čini, savršeni su joj i dok ih promatra iz nove perspektive - okrenuta naglavce.

Foto: Instagram

Maja je 2025. imala intenzivnu koncertnu godinu s brojnim nastupima diljem Hrvatske - ljetnim koncertima, zimskom turnejom i velikim blagdanskim programima. Nastupila je na Zatonskom ljetu i na Vodičkoj fešti, a onda, tek što je odradila ljeto, imala je Winter Tour 2025. U prosincu gotovo da nema dana kad nije nastupala u nekima od najvećih hrvatskih gradova. Publika je uživala u vrhunskoj zabavi, plesu i energičnim izvedbama Maje i njezinih hitova kroz cijelu sezonu.

Maja je i ove godine bila standardna članica žirija u popularnom showu 'Supertalent' na Novoj TV. Tamo je često pokazivala pozitivnu energiju i strast prema glazbi kod natjecatelja. U finalnoj emisiji otpjevala je i jedan od svojih hitova, “Nisam ja za male stvari”, pred publikom i gledateljima.

A upravo na snimanju spota za tu pjesmu spojila se sa Šimom i od tada su nerazdvojni. Snimali su ga u luksuznoj vili Borgo Lapis u Višnjanu (Istra). Spot odiše mediteranskim glamuroznim ugođajem - puno je sunca, energije, stila i plesnog ritma, a između Maja i Šime tamo frcaju iskre. Ono za što se u početku mislilo da je samo dobar marketinški trik ispalo je navodno prava ljubav, koju trenutno pokušavaju dodatno začiniti u egzotičnim krajevima.

Foto: Instagram

I drugi poznati Hrvati odlučili su zamijeniti snježnu idilu toplijim krajevima. Glumac Enes Vejzović trenutačno uživa na zasluženom obiteljskom odmoru u dalekom Tajlandu, a sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito dijeli djeliće atmosfere s ove egzotične destinacije. Jedna od njegovih posljednjih objava posebno je nasmijala njegove obožavatelje jer pokazuje da popularnost domaće serije 'U dobru i zlu' seže sve do jugoistočne Azije.

Foto: Instagram

Ondje se fotografirao s lokalnim fanom i sve nasmijao. A onda mu se dogodio još jedan neočekivani susret u Tajlandu. Glumac je naišao na još jedno poznato lice - kolegu Filipa Juričića. Juričić se također odmarao u Tajlandu s partnericom Nikom Dogan, a slučajan susret dvaju glumaca ovjekovječili su zajedničkom fotografijom, koja je ubrzo osvanula na društvenim mrežama.

- Al da ćemo se sresti na Thailandu... E to mu ne bih vjerovao - napisao je Enes u objavi.

- Svijet je baš mali - komentirali su mnogi, oduševljeni ovom simpatičnom slučajnošću koja je potvrdila da se i na odmoru teško mogu sakriti od kolega iz branše.

Foto: Instagram

Ipak, za mnoge poznate Hrvate zima je stvorena za zimske radosti. Glumica Ornela Vištica uživala je na Sljemenu, na kojem vlada prava snježna idila, a zbog snježnog su kaosa tamo čak i ceste zatvorili.

Foto: Instagram

Omiljena voditeljica Barbara Kolar objavila je sliku s trendi zimskom kapom nalik na šubaru, a u pozadini se sve bijeli od snijega. Napisala je: 'Mislim da sam naučila simpatizirati zimu'. Pokupila je mnoge lajkove. Prije toga je također pozirala, i to u crvenoj kapi, i napisala je da je spremna za snijeg. Svima je zaželjela sve najbolje u novoj godini. Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne i pune podrške.

U kratkom roku prikupila je mnogo lajkova i komentara, u kojima su joj pratitelji uzvraćali najljepšim željama. Poruke poput “Sretna nova”, “Krasna si, Barbara” te želje za zdravljem, ljubavlju i uspjehom preplavile su njezin profil. Mnoge je zanimalo i gdje se točno nalazi ova idilična lokacija, a jedan od komentara glasio je: “Super kompozicija fotke... gdje si to?” Barbara lokaciju nije otkrila.

Foto: Instagram

Poznato kao obiteljsko skijalište u kojem ljubitelji zimskih sportova nađu sve što traže, privuklo je Marka Lasića Nereda, koji se sa suprugom i troje djece uputio u Monte Bondone u Italiji. Monte Bondone poznata je lokalna planina Trenta i nalazi se 20-ak kilometara od grada.

Marko i supruga pozirali su sa svojim psom, koji je također uživao i vjerno pratio svoju obitelj. “Zima. Tišina. Fokus. Punim baterije tamo gdje je sve stvarno”, napisao je glazbenik i dodao da se resetira na planini. Dobro opremljeni i sa ski naočalama preko lica, on i njegova obitelj mahnuli su i sa žičare, a pratitelji su im poželjeli dobar provod.

Foto: Instagram

Talentirana glazbenica Stela Rade također se zaputila na snijeg, i to s obitelji. Na Instagramu je objavila veselu fotografiju na kojoj pozira s majkom Lidijom. Stela se na slici uz široki osmijeh gotovo prevrnula sa saonica u obliku medvjeda, koje služe kao pomoć na klizalištu. Na nogama je nosila klizaljke. Napisala je: “Mislite li da je Lidija natjerana da kliže?” Pratitelji su joj poručili neka samo uživa u vedrim trenucima s najdražima.

Foto: Instagram