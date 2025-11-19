Sve o velikom skandalu koji potresa Miss Universe: Neki tvrde da je izbor namješten

Nakon neugodne situacije s Meksikom, prestižno natjecanje potresa još jedan skandal. Sinoć je objavljeno kako je jedan od sudaca ovogodišnjeg izbora Miss Universe iznenada je odustao tri dana prije međunarodnog natjecanja koje se 21. studenoga održava u Tajlandu.

Foto: Instagram

Naime, skladatelj Omar Harfouch je u nizu objava na svom Instagramu tvrdio kako je došlo do neispravnosti na ovom natjecanju. U storiju tvrdi kako je putem društvenih mreža doznao da je navodno formiran 'improvizirani žiri' koji je trebao odabrati 30 finalistica između 136 natjecateljica iz cijelog svijeta.

'Ne želim biti dio ove farse'

Prema njegovim riječima, nitko od službenih sudaca nije bio u tom odabiru, a rezultati se, prema njemu, drže u tajnosti.

Foto: Instagram

U drugoj objavi otišao je korak dalje i tvrdi kako su članovi neslužbenog žirija bili u potencijalnom sukobu interesa zbog osobnih veza s pojedinim natjecateljicama, uključujući i osobu zaduženu za prebrojavanje glasova i upravljanje rezultatima.

Harfouch je dodao da je o svemu tome obavijestio organizaciju Miss Universe, a oni su, tvrdi, 'na brzinu' objavili listu članova selekcijskog odbora na Instagramu – ali nisu pojasnili njihovu konkretnu ulogu. Riječ je o objavi od ponedjeljka u kojoj je predstavljen 'Beyond the Crown Selection Committee' za 74. izdanje natjecanja. Harfouch među tih osam predstavljenih imena nije bio naveden, piše People.

Foto: Instagram

Sve to je izazvalo još veću zbrku i tako je u posljednjoj objavi napisao da se potpuno povlači iz ovogodišnjeg izbora.

- Nakon razgovora s Raulom Rochom, izvršnim direktorom Miss Universea, koji je bio pun nepoštovanja, o nedostatku transparentnosti u procesu glasanja, odlučio sam podnijeti ostavku i ne želim biti dio ove farse - napisao je.

Foto: Instagram

Dodao je da neće izvoditi niti glazbu koju je za ovaj događaj i skladao.

Javili se i iz Miss Universe

Istog dana objavljeno je i službeno priopćenje Miss Universe na Instagramu, gdje tvrde kako su Harfouchove tvrdnje netočne.

Uz to, javno su mu zabranili daljnje korištenje, prikazivanje ili referiranje na zaštitne znakove Miss Universea – u bilo kojem formatu i mediju.

'Žrtvovale smo svoje živote'

Jedna natjecateljica, koja je htjela ostati anonimna, za People je rekla kako su te glasine 'srcedrapajuće'.

- Večeras, nakon što smo sišle s pozornice za probe, mnoge od nas su putem društvenih mreža, a ne od Organizacije Miss Universe, saznale da preliminarni odabir za Top 30 nije proveden samo bez prisutnosti službenih sudaca, već i prije nego što smo uopće nastupile na pozornici. Mnoge natjecateljice na ovom unaprijed odabranom popisu top 30 krše sukob interesa kroz osobne odnose s ljudima iz organizacije. Ovo otkriće došlo je trenutke nakon što smo sišle s pozornice s naše posljednje probe za sutrašnje preliminacije. To je srcedrapajuće - ispričala je.

Foto: Instagram/miss universe

Dodala je kako su natjecateljice žrtvovale svoje osobne živote, napustile poslove i provele godinu dana pripremajući se za ovaj trenutak.

- Neke od nas su se razboljele, bile hospitalizirane ili su se borile s iscrpljenošću dok smo spavale samo tri do četiri sata svake noći - govori pa dodaje. 'Učinile smo to jer smo vjerovale u integritet ove organizacije i misiju za koju su nam rekli da se zalažu'.

Novo povlačenje

U međuvremenu, još se jedan sudac povukao s natjecanja. Francuski nogometni menadžer Claude Makélélé objavio je na svom Instagramu kako neće sudjelovati na izboru za Miss Universe.

- Nažalost, neću sudjelovati na Miss Universe 2025. zbog nepredviđenih osobnih razloga - napisao je i dodao: 'Hvala vam na razumijevanju i podršci'.