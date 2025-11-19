Što se događa? Još jedan sudac Miss Universe podnio ostavku nekoliko dana prije izbora

Drugi sudac Miss Universe natjecanja podnio je ostavku nekoliko dana prije događaja, zakazanog za petak, 21. studenog, u Bangkoku na Tajlandu. Francuski nogometni menadžer i bivši profesionalni nogometaš Claude Makélélé rekao je da neće sudjelovati na natjecanju. Objavio je to u na Instagramu u utorak, 18. studenoga, prenosi People.

Sa žaljenjem moram objaviti da zbog nepredviđenih osobnih razloga neću moći prisustvovati događaju Miss Universe 2025. Ovo je bila teška odluka, jer Miss Universe držim u najvećem poštovanju. Ta platforma predstavlja osnaživanje, raznolikost i izvrsnost, vrijednosti koje sam tijekom cijele svoje karijere zagovarao. Iskreno se ispričavam organizaciji, natjecateljicama i svima uključenima te se nadam da ću u budućnosti moći doprinijeti pod boljim okolnostima. Hvala vam na razumijevanju i podršci - napisao je.



Podsjetimo, u nizu objava na Instagramu, jedan od sudaca, Omar Harfouch je podijelio svoju “duboku zbunjenost i zabrinutost”, tvrdeći da je “improvizirani žiri” formiran kako bi izabrao 30 finalistica od 136 zemalja koje bi trebale sudjelovati.

Harfouch je tvrdio da je za selekcijski odbor doznao putem društvenih mreža. Također je ustvrdio da nijedan od “pravih” osam sudaca nije bio prisutan kada se grupa sastala.

„Rezultati ove selekcije trenutačno se drže u tajnosti”, napisao je pijanist.

U drugoj objavi, Harfouch je ustvrdio da je neslužbeni žiri “sastavljen od pojedinaca koji imaju potencijalno ozbiljan sukob interesa zbog nekih osobnih odnosa s natjecateljicama Miss Universe, uključujući osobu odgovornu za brojanje glasova i upravljanje rezultatima, što predstavlja dodatni sukob interesa.”

U posljednjoj poruci na Instagram Storiesu, Harfouch je zaključio da neće sudjelovati na nadolazećem natjecanju.

Organizacija Miss Universe tvrdi da su Harfouchove izjave netočne.

„Organizacija Miss Universe izričito pojašnjava da nije stvoren nikakav improvizirani žiri, da nijedna vanjska skupina nije ovlaštena ocjenjivati natjecateljice ili birati finalistice te da sva ocjenjivanja natjecanja i dalje slijede utvrđene, transparentne i nadzirane MUO protokole“, stoji u izjavi.

