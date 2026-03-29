Sve operacije Kylie Jenner: Od iznosa će vas zaboljeti glava

Kylie Jenner (28), najmlađa članica obitelji Kardashian-Jenner, prošla je jednu od najvećih fizičkih transformacija u svijetu slavnih. Od sramežljive tinejdžerice iz reality showa do milijarderke i vlasnice kozmetičkog carstva, njezin je izgled postao temelj brenda, ali i predmet neprestanih rasprava o estetskim zahvatima.

Od filera za usne do potpunog redizajna tijela

Sve je počelo s usnama. Zbog dugogodišnje nesigurnosti, Kylie je već kao tinejdžerica počela koristiti filere, što je bio prvi zahvat koji je javno priznala. No, to je bio samo početak.

Stručnjaci i plastični kirurzi slažu se da su uslijedile brojne druge korekcije na licu, iako ih ona nikada nije potvrdila. Vjeruje se da je imala rinoplastiku, s obzirom na to da joj je nos danas znatno uži i definiraniji.

Njezine naglašene jagodice i oštra linija čeljusti pripisuju se filerima ili čak implantatima, dok se podignute obrve i mačkasti pogled povezuju s takozvanim "brow liftom".

Nakon lica, na red je došlo i tijelo. 2023. godine je konačno priznala da je s 19 godina povećala grudi, otkrivši i detalje: ugrađeni su joj silikonski implantati od 445 kubičnih centimetara. Njezina figura pješčanog sata, s izraženim bokovima i stražnjicom te iznimno uskim strukom, potaknula je glasine o brazilskom podizanju stražnjice (BBL), zahvatu koji uključuje transfer masti s trbuha.

Insajderi tvrde da ni njezin isklesani trbuh nije potpuno prirodan, spominjući procedure poput "abdominal etchinga", odnosno iscrtavanja trbušnih mišića liposukcijom.

Evo koliko je Kylie platila sve operacije

Transformacija ovakvih razmjera nosi i paprenu cijenu. Izvori bliski Kylie tvrde da je u svoj izgled do sada uložila bogatstvo, a troškovi se dijele na početne operacije i skupo, neprestano održavanje.

Procjenjuje se da je ukupan trošak svih zahvata na licu i tijelu dosegao ili čak premašio milijun dolara.

​- Samo u lice uložila je najmanje pola milijuna dolara. S operacijama nosa, usana, jagodica, oblikovanja čeljusti i bezbrojnim laserskim tretmanima, troškovi su zapanjujući - otkrio je jedan izvor za RadarOnline.

Drugih pola milijuna dolara, navodi isti izvor, otišlo je na grudi, bokove i stražnjicu, uključujući transfere masti i konturiranje. U šali dodaju kako je "njezin trbuh vjerojatno koštao više od hipoteke prosječnog Amerikanca" te da "ne postoji ni centimetar njezina tijela na kojem se nije radilo".

Neki izvori tvrde i da je Kylie osigurala svoje tijelo na nevjerojatnu milijardu dolara, smatrajući ga glavnim adutom svog poslovnog carstva.

Mjesečni troškovi održavanja su astronomski

Jednom postignut izgled potrebno je i održavati, a to Kylie košta desetke tisuća dolara mjesečno. Ovi troškovi uključuju redovite "popravke" poput nadopunjavanja filera i botoksa, skupih tretmana za njegu kože, kao što su ultrazvučni facijali i limfne drenaže te vitaminske infuzije za oporavak i sjaj.

Uz to, plaća i cijeli tim stručnjaka koji se brine o njoj: osobnog trenera, nutricionista, privatnog kuhara, osobnog stilista za preplanulost te glam tim vizažista i frizera koji je prate na putovanjima diljem svijeta.

Izgled koji je izgradio poslovno carstvo

Iako su troškovi njezine transformacije nevjerojatno veliki, za Kylie Jenner oni predstavljaju poslovnu investiciju koja se višestruko isplatila. Svijet ju je upoznao kao sramežljivu tinejdžericu tankih usana koja je odrastala pred kamerama reality showa "Keeping Up with the Kardashians".

Njezina nesigurnost oko izgleda, posebice usana, postala je okidač, ne samo za prve estetske zahvate, već i za pokretanje kozmetičkog carstva.

Upravo je na priči o filerima za usne izgradila svoj brend Kylie Cosmetics, koji je započela s popularnim "Lip Kits" setovima i koji je u kratkom roku postao globalni fenomen. Njezin transformirani izgled postao je njezin najjači marketinški alat i temelj bogatstva koje se danas procjenjuje na stotine milijuna dolara, čime je postala jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama.

I dok je njezina karijera i dalje u usponu, javnost s jednakim zanimanjem prati i njezin privatni život, uključujući i vezu s popularnim glumcem Timothéejem Chalametom, što je dodatno drži u fokusu medija.